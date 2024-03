Partager Facebook

La Plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité « ETU JAMM » a fait hier sa déclaration suite à l’observation de l’élection présidentielle. Ladite plateforme invite le nouveau Président au respect des engagements pris pour les femmes.

« ETU JAMM », un mouvement féminin de 500 000 membres autour des initiatives des femmes pour la paix, la prévention des conflits, la participation citoyenne des femmes et des jeunes, la protection, le respect des droits humains est présent dans les 14 régions du Sénégal. Ladite plateforme a fait face à la presse pour faire sa déclaration suite à sa mission d’observation du déroulement de la Présidentielle. Selon leur présidente, Penda Seck Diouf, leur structure reconnait assurément que la participation des femmes à l’observation des élections contribue aux objectifs plus larges d’égalité des sexes, de gouvernance démocratique et de protection des droits humains, mettant en avant la communication multi-acteurs ainsi que la veille ou Observation électorale. « ETU JAMM a ainsi valorisé le rôle significatif des femmes et des jeunes dans les efforts d’Observation électorale, partant du rôle central des femmes agentes incontournables dans l’échiquier politique car constituant plus de 50% des électeurs. Elle a observé 554 bureaux de vote pour 60 observatrices réparties dans les 14 régions », dit-elle. Il a été noté que de manière générale que l’ambiance était calme autour de 98% des bureaux de vote observés, le personnel au complet avec en moyenne 2 femmes parmi le personnel présent.

« Le taux de participation global des femmes dans les BV observés est de 23%. La présence des forces de l’ordre impliquant 28% de femmes était sécurisante en grande partie dans les lieux de votes observés », renseigne Etu Jam. A l’en croire, la supervision, le déroulement et la représentation des coalitions ont été globalement bien appréciés dans l’ensemble des bureaux de vote observés. « ETU Jamm a constaté des violations de la loi électorale signalées dans 3% des BV observés et qui ont principalement porté sur l’entorse au fichier électorale. Le dépouillement et le décompte des bulletins ont été correctement effectués dans les BV et en moyenne 322 Bulletins de vote par bureaux de vote observés ont été validés », rapporte-elle.

« ETU JAMM » a noté l’absence d’incidents majeurs durant tout le processus. De même la priorité accordée aux personnes âgées, aux femmes et aux personnes vivant avec un handicap dans la majorité des bureaux de vote. Elle félicite les acteurs politiques particulièrement les candidats à l’élection présidentielle pour leur fair Play durant la campagne électorale et pour avoir reconnu la volonté du peuple. ETU JAMM invite le président élu au respect des engagements pris notamment des politiques publiques en faveur des femmes et des filles et l’exhorte à mettre en œuvre la parité gouvernementale. «Nous réaffirmons que le seul combat qui vaille aujourd’hui et auquel tout un chacun doit s’atteler est la sauvegarde de la démocratie tant enviée, la solidité de nos institutions, la consolidation de la paix, la référence à nos valeurs où les différends ont toujours pris le parti de se régler par le dialogue, la concertation et la solidarité », conclut-elle.

NGOYA NDIAYE