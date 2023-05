Promotion de l’Excellence: Le Conseil Départemental de Kaolack « aiguillonne » les étudiants

La promotion de l’Excellence au niveau de l’éducation est l’une des priorités du Conseil Départemental de Kaolack. Ce week-end, le Président de l’institution, par ailleurs, député à l’Assemblée Nationale, M.Ahmed Youssouph Bengelloun, a sorti les gros moyens pour procéder à la remise de subvention aux étudiants du département de Kaolack. Ainsi, une enveloppe de 20 Millions de FCFA a été remise à l’organisation faîtière, à savoir, la fédération des différentes amicales communales dudit Département. La cérémonie officielle qui avait pour cadre le siège du Conseil Départemental a été l’occasion pour le Président Bengelloun d’inviter les élèves et étudiants à cultiver davantage l’excellence pour pouvoir affronter les immenses défis du futur. Selon lui, bien que l’enseignement supérieur ne soit une compétence transférée, il juge toujours utile de les prêter main forte pour l’amélioration de leurs conditions de vie et d’études. M.Bengellon les invite également à avoir un comportement citoyen car, à l’en croire, l’université doit rester et demeurer un temple du savoir et non un repaire de violence inouïe. Au finish, il les invite à être de vrais ambassadeurs de Kaolack partout où ils se trouvent.

Les dirigeants des étudiants bénéficiaires de cette subvention ont vivement salué le beau geste du Président du Conseil Départemental non sans manquer de lui témoigner leur gratitude.

Macky, le candidat de l’émergence…

L’honorable député Ahmed Youssouph Bengelloun a profité de cette rencontre pour se prononcer sur les prochaines échéances électorales. Pour lui, le Président de la République Macky Sall a droit à un second quinquennat et il compte investir à fond pour sa réélection en 2024. Il considère qu’au regard de ses réalisations dignes de louanges,il reste le candidat de l’émergence, de la stabilité et de la paix sociale.