Propos outrageants: Baye Fall de « Ndiguel « tire sur Serigne Mbacké Bara Dolly

Les propos de Serigne Mbacké Bara Dolly à l’endroit de M. Macky Sall PR sont choquants surtout venant d’un “doomi daara”. Même à Pharaon Dieu avait demandé à son prophète Moussa « Aleyhi salam » de lui parler avec respect et Il avait même organisé pour Hi de formation subir à Moussa , un séminaire de formation pour améliorer sa technique de communication qu’il avait fait de Haroun son frère pour la circonstance.

D’un « domi daara » nous nous attendions à plus de hauteur dans les propos que des coups en de ça de la ceinture. Les propos de Cheikh Mbacké Bara Dolly sont juste abjects et ne sont pas dignes d’un « Ndongo daara ». Il ne n’honore pas les domi Sokhna encore moins les militants pro daara que nous sommes.

En effet, a notre humble avis un senegal émergent ne se fera pas sans la résurrection des foyers ardents desquels jaillissaient les flammes qui illuminèrent l’esprit de brillants sachant comme Serigne Khaly Amar Fall fondateur de l’université de Pire, Serigne Ass Camara de St Louis intellectuel hors pair qui reçut la visite de Serigne Touba venu consulter un ouvrage de sa bibliothèque ou en encore « Khaali Madiakhaté Kala » Sa Keur Makala Ala Laahi Tawakala dont les enseignements auraient pu être substituer au curriculum proposé par l’école de Jules Ferry à laquelle nous nous référons pour l’éducation des citoyens.

Et, cela personne ne pourra ns persuader du contraire parce que l’histoire a montré que les meilleurs citoyens d’entre nous sont ceux qui ont été graduâtes des daaras et, à titre illustratif on peut citer en autres Mame Abdou Aziz SY Dabakh, Cheikh Gaïndé Fatma, Serigne Hady Touré, Serigne Ahmed Sakhir Lo, Serigne Abass Sall, Cheikh Mahi Niasse ou encore Imam Alioune Badara Ndao etc.

Nous ne sommes pas avec Macky Sall parce que nous ne partageons pas les même valeurs que lui et ce n’est pas pour autant que ns cautionnerons les propos irrespectueux de ce “marabout” sur l’institution qu’est le PR.