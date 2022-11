Qatar 2022: Ce Mardi coïncide avec les 2 ans de Pape Bouba Diop, les lions joueront à son honneur

‘’Après s’être offert un sursis, les Lions jouent leur qualification pour le second tour contre la Tri », l’équipe de l’Equateur. Tout autre résultat que la victoire éliminerait la bande à Kalidou Koulibaly », qui doivent gagner ‘’pour honorer la mémoire de Pape Bouba Diop, décédé le 29 novembre 2020 », El Hadj Ousseynou Diouf faisait partie de la délégation du ministre des sports Yankhoba Diatara venue rendre visite aux journalistes. Les Lions sont obligés de remporter leur 3e match de la phase des poules pour évincer son adversaire de la 2e place et se qualifier au second tour et rendre hommage à Pape Bouba Diop.*

Le Sénégal jouera l’Equateur ce mardi 29 novembre 2022. Une date qui marque aussi les deux ans de disparition de Pape Bouba Diop, le premier buteur sénégalais à la Coupe du Monde. « Mardi va marquer les deux ans de disparition de Pape Bouba Diop. Un prétexte de motivation pour les lions de gagner ce match Selon pour honorer Bruno Metsu, Bocande, ces personnes qui ont toujours eu les mots durant ces moments pour nous galvaniser a déclaré son ancien coéquipier El Hadj Ousseynou Diouf.

Ce match coïncide avec les deux années de disparition de Pape Bouba Diop, premier buteur du Sénégal à la coupe du monde. Pas une pression mais une motivation supplémentaire pour avancer selon Aliou Cissé. « Concernant Pape Bouba Diop, vous connaissez les rapports qu’on a. C’est un frère d’arme. On a vécu des moments exceptionnels. Et à un moment donné, on a vécu plus ensemble avec Bouba que notre famille, que le terre lui soit légère. Et nous prions et présentons ses condoléances à sa famille ».