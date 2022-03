Qualification des Sénégalais à la coupe du Monde: Une seconde belle leçon de patriotisme

Les Lions viennent, pour la seconde fois, d’administrer à la face de l’Afrique et du monde, une belle leçon de patriotisme. Avec abnégation et courage, ils ont su surmonter l’obstacle égyptien qui était très coriace en termes d’expérience et de capacité d’adaptation.

Partis défavorisés par une défaite au Caire, ils ont surmonté ce retard considérable aux tirs aux buts, un exercice périlleux. Aliou Cissé et ses poulains ont su donner l’exemple de la détermination dans l’effort. Ils ont, pour la seconde fois, donné de belles leçons à toute cette jeunesse et aux sénégalais de tous âges dont beaucoup avaient pensé que la qualification ne serait pas au rendez-vous.

C’est la preuve qu’impossible n’est pas sénégalais et que l’on peut, désormais, prétendre au titre mondial, avec modestie mais surtout détermination et sans complexe.

Avec Sadio Mané et ses co-équipiers, le Sénégal a une jeune génération de footballeurs pétris de qualités en termes de talent bien sûr mais surtout de « jom » de « fula » et de « fayda ». Ces valeurs cardinales qui ont toujours caractérisé notre société et que l’on avait du mal à retrouver depuis quelques décennies notamment au niveau sportif, brillent aujourd’hui dans les cœurs d’une jeunesse qui reprend de la confiance en leur avenir.

On a vu Aliou Cissé parler aux supporters ce qu’il faisait rarement. Et le Ministère des sports remettre les pendules à l’heure pour éviter les débordements. La cohésion était totale autour de l’équipe. La preuve que l’on peut soulever des montages si l’on est déterminés. Et c’est cette même cohésion qu’il nous faut sur tous les terrains y compris de développement économique du social.

Ces jeunes nous ont encore montré et démontré que rien ne peut se faire sans la discipline, le respect de l’autre, le patriotisme, c’est à dire le sacrifice pour sa patrie.

Avec ces Lions, c’est le Sénégal qui gagne et qui renforce son unité nationale, sa cohésion sociale, sa confiance en sa jeunesse et en son avenir. C’est cela aussi le sport. Plus qu’un simple jeu, c’est le terreau par excellence de l’épanouissement du sentiment national pour partir à la conque du monde. Il n’y a pas meilleure diplomatie. Il n’y a meilleure façon de réponse à des individus comme Eric Zemmour qui ont voulu parler du Sénégal parce qu’ils savent que c’est une nation qui compte et sur qui on peut compter.

Assane Samb