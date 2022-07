Racisme en Turquie : Une famille sénégalaise insultée dans un métro

A bord du métro de la ville turque d’Istanbul, avant-hier, dimanche, une famille sénégalaise a été victime de racisme de la part d’un citoyen turc. Les Sénégalais ont fait l’objet d’insultes, d’agressions verbales et de harcèlement de ce dernier, rapportent les médias turcs. Un clip vidéo diffusé sur les réseaux sociaux montrait le Turc maudissant, dans sa langue (turque et en anglais) la famille sénégalaise et demandant à ses membres de quitter la Turquie et de retourner en Afrique, en disant : « La Turquie n’est pas pour vous et vos goûts ». La vidéo était si virale que le ministre turc de l’Intérieur, Suleiman Soylu, a rendu visite à la famille de Daoud, ce lundi 11 juillet, après que la police a arrêté l’agresseur et l’a interrogé pour « incitation à la haine, au racisme, à la discrimination et menace à la paix civile». Sur son compte Twitter, le ministre turc de l’Intérieur a exprimé sa profonde tristesse pour le comportement envers la famille sénégalaise qui vit en Turquie depuis 11 ans, réitérant : « Nous n’acceptons pas ce comportement ».

