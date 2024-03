Ramadan 2024 : Awa Diop Mbacké offre du vivre aux nécessiteux

Partager Facebook

Soucieuse des conditions de vie des populations qui vivent dans la précarité, madame Awa Diop Mbacké a offert du vivre aux nécessiteux. La cérémonie de remise de la denrée qui est composée de riz et du sucre a été tenue à Pikine. Le mois de Ramadan est un moment de partage et de solidarité. C’est la raison de l’engagement de madame Awa Diop Mbacké qui assiste les populations à chaque fois qu’il est important.

Le don qu’elle partage avec ses militants. Depuis très longtemps, Awa Diop Mbacké offre des dons de nourriture pour les besoins de la rupture du jeûne à des personnes nécessiteuses. Les cibles de l’opération sont principalement les personnes en situation modeste. Elle élargit cette générosité jusqu’à ses militants. Des tonnes de riz et du sucre ont été distribués dans le département de Pikine.

Cet acte de bienfaisance a permis de contribuer, puis de satisfaire les besoins de plusieurs foyers en ce mois béni de Ramadan au moment où l’accès à une nourriture complète pour certains pères de familles, est un souci à cause de la conjoncture de la vie. Intervenir en urgence sociale auprès des Dahras en apportant une aide professionnelle et pluridisciplinaire de proximité fait partie de ses préoccupations.

Dans sa déclaration, l’auteur de l’acte, a souligné que, « l’opération Ramadan qui sera faite dans la transparence, se déroule dans de bonnes conditions ». Chaque année, surtout en cette période, la directrice déroule des opérations du genre pour assister les nécessiteux sans parti pris. Il faut signaler que notre interlocutrice qui s’engage à soutenir Amadou Bâ et qui pose des actes nobles pour soutenir les populations en situation modeste doit être de postes de responsabilités prestigieuses et confortables pour qu’elle puisse beaucoup mieux aider sa base qui ne compte que sur elle.

Cette opération est devenue au fil du temps un rendez-vous annuel pour madame Awa Diop Mbacké qui est la Directrice du Bureau d’Assistance aux Dahra et aux Diplômés de l’Enseignement Arabe (BADDEA), visant à apporter assistance aux catégories sociales les plus vulnérables de la banlieue et ailleurs surtout pendant des moments comme le Ramadan. Elle a beaucoup fait pour l’amélioration des conditions de vie des Dahras au Sénégal.

Sada Mbodj