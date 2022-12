Rapport de la Cour des comptes : L’UP exige toute la lumière sur le carnage financier…

Le bureau politique du parti Union Patriotique (UP/Beug Sa Rëw) s’est tenu, hier, en son siège sis à l’unité 3 des Parcelles Assainies de Dakar. Abordant sur certains points saillants de l’actualité comme la publication du dernier rapport de la Cour des Comptes, Serigne Modou Guèye et Cie exigent toute la lumière: »Le bureau politique de l’Union Patriotique (UP/Beug Sa Rëw) s’est réuni aux fins d’examiner l’actualité nationale. Nous, exigeons que toute la lumière soit faite sur cette dilapidation des fonds du Covid-19. Ce carnage financier ne doit pas passer par perte et profit. Tous les auteurs de cette délinquance financière doivent être traduits devant les tribunaux »,

lit-on dans le communiqué. Les responsables de cette formation politique, d’exhorter : » Nous exhortons le gouvernement de la République du Sénégal à consentir plus d’efforts pour soulager davantage nos populations. Les jeunes et les femmes doivent être assistés car ils sont des maillons indispensables de notre économie. Nous invitons toutes les forces vives du pays à oeuvrer pour la sauvegarde de la paix sociale et de la stabilité légendaire au Sénégal « .