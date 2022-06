Rassemblement à Ziguinchor :Le préfet barricade la ville

La manifestation prévue par Yewwi Askan Wi (YAW) pour ce vendredi 17 juin 2022 à Ziguinchor é été aussi interdite pour « menaces réelles de troubles à l’ordre public ».

Mais Ousmane Sonko maire de Ziguinchor et ses camarades de Yewwi avaient soutenu mordicus qu’avec ou sans autorisation préfectorale et tiendront leur manifestation ce vendredi dans l’ensemble du territoire sénégalais et même au-delà, dans la diaspora. Ils l’ont fait savoir lors de leur conférence de presse avant-hier, jeudi 15 juin 2022.

Nous allons vers un vendredi de tous les dangers et le monde entier garde un œil sur le Sénégal où Yewwi Askan Wi (YAW), la principale coalition de l’opposition appelle à un rassemblement à Dakar, ainsi qu’un autre à Ziguinchor. A Dakar, le Gouverneur de la région avait déjà donné le ton depuis la semaine dernière en sortant un communiqué pour prévenir toute activité politique en cette période de pré-campagne en direction des législatives du 30 juillet, malgré le souhait émis par l’opposition d’organiser un rassemblement sur la Place de la Nation, ce vendredi 17 juin.

L’arrêté du Préfet de Dakar signé ce vendredi et signifié à Yewwi Askan Wi pour interdire sa manifestation de ce vendredi n’a fait que confirmer les doutes entretenus depuis la sortie du communiqué du Gouverneur. YAW n’entend pas se laisser faire et a même prévenu qu’il « pleuve ou neige », son rassemblement se tiendra. On craint le pire partout au Sénégal. L’on redoute que des évènements plus sanglants que ceux de mars 2021 qui avaient fait 14 morts, ne se reproduisent en cette période préélectorale marquée par toutes sortes de tensions. D’autant que YAW à travers sa manifestation autorisée de la semaine dernière avait déjà démontré toute sa capacité de mobilisation.

Les forces de défense et de sécurité sont en état d’alerte. Avec la supposée implication de rebelles dans les manifs et le verdict de l’affaire boffa Boyotte, tout porte à croire que le niveau d’alerte est très élevé à Ziguinchor.