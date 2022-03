Réalisations du Président: Le mouvement MAREME REMA rend hommage à Macky Sall

Connu dans leurs engagements à faire la promotion des projets, programmes er réalisations du Chef de l’Etat Macky Sall, le mouvement MAREME REMA avec la plate-forme « xippil xoll lifi Macky Deff » ont organisé une journée de « SARGAL » pour magnifier les œuvres du président de la république pour le Sénégal.

Le mouvement MAREME REMA en collaboration avec la plate-forme xippil xoll lifi Macky Deff ont organisés une journée « SARGAL » Le Président Macky Sall Ils ont mobilisé plus de 3000 membres au grand théâtre Venus de toutes les localités du Sénégal.

Ils ont annonces une tournée nationale pour Organiser des « SARGAL » Macky Sall dans toutes les régions du Sénégal et dans la Diaspora.

L’événement à été une Réussite grâce au Président d’Honneur du mouvement MAREME REMA et Coordonnateur de la plate-forme « xippil xoll lifi Macky Deff » Doro Gaye représenté par le Vice Coordonnateur Mamadou Ndiaye Bambey . Ndiaye Bambey qui s’est profite de l’occasion pour revenir sur les réalisations du Président Macky Sall et souhaite le voir à la tête du pays pendant plus de 10 ans.

AYA DIOP Secrétaire exécutif du mouvement MAREME REMA à remercier Doro gaye pour son engagement à accompagner ceux qui travaillent pour l’intérêt du Président Macky Sall mais aussi sur les actions sociales qu’il fait à l’endroit des sénégalais.