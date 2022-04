Reconquête du Pouvoir: IRAS pose les jalons de la nouvelle mission

L’initiative de Réflexion et d’Actions/Socialiste, (IRAS), a fait face à la presse hier pour déclencher à nouveau le parti socialiste qui a connu une baisse de performance politique ces dernières années. Il se veut être un outil pour fédérer des forces de gauche et de commencer à concrétiser l’idée d’une fédération souple de différentes sensibilités autour des socialistes.

Créée par des cadres et des Responsables du Parti Socialiste, l’IRAS a pour sacerdoce la réorientation, un rassemblement autour d’une cohérence et une dynamique collective. A en croire Boubacar Baldé, son coordonnateur, l’affirmation accrue des mouvements capitalistes et d’organisations politiques d’obédience libérale sur le landerneau politique national risque de pérenniser les acquis de la droite au détriment des valeurs socialistes et humanistes que nous incarnons tous.

“De par les bouleversements électoraux survenus en 2000, 2007 et 2012, l’affaiblissement des partis traditionnels est clair, celui du Parti socialiste sera acté si nous ne faisons rien face aux défis que nous avons à relever, rien ne sera possible sans une présence et des voix fortes dans le débat public. Que l’on appartienne à des formations politiques diverses ou que l’on soit d’un même parti, c’est la scène de confrontation des idées qui enrichit le débat politique”, signale-t-il.

Poursuivant, le porte-parole ajoute qu’à travers IRAS, ils veulent faire de leur histoire, de leurs divers engagements et de leurs sincérités, un atout pour participer à la préparation de la relève et aller vers la reconquête intégrale du pouvoir. Selon lui, ils ont décidé de s’unir pour arrêter la lourde tribu de la division, qui bloque toute la gauche. En direction actuelle du Parti, il pense qu’il doit y avoir plus de générosité, plus de formations et d’écoute, en un mot plus de responsabilités.

En se misant complètement sur le processus de désignation pour les nominations aux hauts postes de responsabilités mais aussi lors des investitures aux élections territoriales, législatives et présidentielles pour les rendre moins déstabilisants, vis-à-vis de la nouvelle génération de militants. Cette réforme ne peut pas être d’actualité sans risques, cette fois, de boycott des partisans du conformisme et des militants nostalgiques du Parti Socialiste des années 80, met-il en garde.

ASTOU MALL