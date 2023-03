Refus de s’allier avec Mimi , deal avec le pouvoir: Maïmouna Bousso invite le Pds à clarifier sa position 

Faire face à Macky coûte que coûte. Une approche des leaders de la coalition Yewwi qui a décidé de mettre sur pied un cadre permanent de l’opposition. Ce que refuse le Pds à cause de Mimi. D’ailleurs Maimouna Bousso Présidente du Mouvement Forces citoyenne et membre de Yaw. Invité du Grand Oral sur Rewmi Tv, elle a invité le Pds a clarifier sa position..

Alors on annonce la mise en place d’un cadre entre Yewwi et le Pds. Notre position là-dessus ?

A Yewwi on a l’avantage d’être une organisation démocratique. On a eu des débats dont la posture de Yewwi et dans l’ensemble tout le monde est d’accord qu’il faut un cadre élargit de l’opposition. Et qu’il faut savoir que personne n‘a le monopole de l’opposition. Yewwi en peut pas prétendre seul malgré sa majorité acquise. D’autres ont faire preuve dans l’opposition aussi. Il y’aura des gens qui vont quitter Macky vont nous rejoindre. Dans l’opposition, il faut aussi accepter qu’ils sont membres de l’opposition. Il faut faire preuve de dépassement et ne pas faire de combat personnel. Car quand on se bat, en principe avec des positions. Le Pds a une posture et qu’on accepte et qu’il faut travailler. Si on se dit que l’opposition se réunit dans un cadre contre un 3ième mandat et pour les libertés etc. C’est un combat global qui lie tout le monde. Donc il ne faut pas que l’on reproche au Pds le fait qu’il refuser de s’asseoir à la table avec Mimi Touré. Peut-être pas avec sa personne mais ce qu’elle incarne. En tant que jeunes, on avance des principes. Si Mimi après 11 ans avec Macky, même si elle a été exécutante , elle est comptable. Si elle n’a pas peur et ne trouve pas indécent de se mettre avec des opposants, il ne faut pas refuser se mettre autour d’une même table. D’autres vont nous rejoindre et chacun d’eux alors aura le droit de venir et de se battre au sein de l’opposition Quand elle va demander aux sénégalais de voter pour elle, c’est le peuple d’en juger. Mais l’opposition ne nous appartient pas mais on a besoin de l’unité et que ce cadre soit construit autour de valeur et de principes mais pas d’enfantillage etc. et que l’opposition ne se disloque pas devant les élections.

Au premier tour on aura une pluralité de candidats et cela peut-il constituer un handicap ?

Je ne pense pas. Mais plutôt à la candidature. Il y a eu 25 candidats avec Macky en 2019 et après on s’est retrouvé avec 5 à cause du parrainage. Le combat pour moi ce n’est pas de crier à la candidature. Notre mouvement n’a pas ce problème car nous sommes dans la citoyenneté. Le combat c’est à comment organiser ces élections là et pas le contraire. Nous avons des tares héritées de 2014 dont le fichier électoral, le parrainage, l’ autorité qui organise les élections, le filtre de Macky etc. et qu’il faut combattre avant d’aller à la candidature. Pour accepter d’être recalé et dire que le parrainage est un problème. Il faut d’abord, le combattre. Nous pensons que l’opposition avec ces élections doit aller vers ce combat pour que cela se passe et que l’arbitrage soit juste et neutre que toute les règles soient adaptées à tout le monde. On en peut pas demander aux gens d’être raisonnables car ce sont des sénégalais qui vont choisir. Nous ne sommes pas candidats car notre contribution est citoyenne d’abord. Nous sommes dans un pays où tout le monde veut être devant. Les ambitions sont ce qu’elle sont et nos sommes dans un pays ou tout le monde veut être devant.

Ces problèmes font-ils partis des urgences du cadre nouvellement créés de l’opposition ?

Oui. Il y a la 3ième candidature qui n’est pas un problème pour nous. Fondamentalement !D’autres en font un problème et un cheval de Troie mais on en doit pas y focaliser. Il n’en a pas le droit et c’est illégal. Le combat c’est d’avoir ces élections mais aussi c’est un package mais les gens forcément vont se battre.

Il y a l’aspect lié aux leaders qui ont des difficultés pour prétendre à cette candidature. Surtout l’inter-coalition avec ses limites. Le cadre hérite de tous ces maux !

Oui c’est la ou je disais qu’on ne peut pas reprocher au Pds sa posture contre Mimi mais aussi qu’il reste dans cette position floue. Des gens reprochent à Yewwi comme on s’en détachait. Mais c’est le Pds qui prend le contre-pied de Yewwi dans les actions parlementaire. C’est au Pds de reprendre sa position d’opposant en ne s’alliant pas avec le pouvoir pour citer des exclusions de députés. Mais c’est grave et quelque soit les problèmes avec Mimi, on ne peut pas prendre une voix de l’opposition et voyer pour le pouvoir. Cela n’existe pas. Car la voix de Mimi était devenu celle de la non-inscrite et dans le camp de l’opposition. Donc l’a redonner à Macky c’est renforcer sa majorité. Donc le Pds doit clarifier sa position dans la coalition et avec Yewwi. Il faut qu’on arrête ce jeu de yo-yo. C’est l pays qui est en jeu. Il faut être francs et ne pas se donner des coups en internes. Il faut se faire confiance entre acteurs. Ce cadre a des candidats en son sein mais empêchés. Les gens se battent ensemble et Wade l’avait dit. Pour rétablir les droits des autres il faut se mettre ensemble et obtenir la majorité. Mais hélas. Les gens ont mis leur ego devant et j’en appelle à tout le monde. Les gens doivent revoir leur problème d’ego. Les grands hommes savent faire des sacrifices pour leur nation. On sait qui est qui et on passe. Mais si on veut être devant et jamais derrière c’est un problème. Le problème c’est nous même et Macky Sall. Combattre Macky Sall ce carde a sa raison être.

Il y a aussi cette nouvelle forme d’opposition qu’on voit et l’injure n’est jamais loin. Pourquoi ce radicalisme ?

Je comprends l’idée générale mais il faut appeler que l’opposition est radicale. Mais on souvient du PIT avec cette gauche radicale à l’époque et des gens qui s’opposaient mais en usant de propos durs. Mamadou Dia, Madjmout Diop et Dansokho. Peut-être qu’il y a une nouvelle forme plus innovante. Mais il y a un langage et il faut savoir quand on malmène son peuple et le gens se révoltent. C’est le cas avant hier avec l’exemple de Sokhna Bator en tant qu’ actrice. Des gens ont été arrêtés et ces derniers pour parler de l’article80 et de Macky parle de Sokhna Bator qui n’aime pas une coépouses pour parler de l’autorité . Mais c’est ingénieux. Il parlent de Macky sans le citer. Il a hérité d’une Jeunesse mais pas formé , sans travail, en les opprimant. Ces gens usent des oisifs errants mais bon c’est le mot. Il y a des gens qui ont des systèmes pour attaquer au Chef de l’état. Alors même Pape Ndiaye a été arrêté mais on peut passer par les réseaux sociaux pour donner des informations sans heurter et sans risque de ce couplet. C’est malheureux aussi car un journaliste ne donne pas ses sources. Les peuvent être infondées aussi mais il faut trouver un juste milieu. Prouver la véracité de ces dires alors il ne faut pas arrêter un journaliste aussi. On peut mettre des systèmes d’amendes et le tribunal des paires. Alors on ne peut pas avoir des dirigeants qui mentent a l’air peuple sans que rien ne leur arrive. Mais quand un journaliste donne ses informations il est poursuivi. C’est pas normal. Pour les magistrats pour montrer que ces choses là ne sont pas avérées c’est qu’ils doivent tous dire le droit. Mais pas de museler un journaliste ou l’arrêter.

Il s’agit de l’affaire Sweet beauté avec Sonko qui risque de ne pas participer à la présidentielle ?

On parle d’amnistie certes. Mais pour cette affaire je ne vais plus en parler. Elle nous afin de perdre beaucoup de temps et d’énergie. L’invalidation de la candidature de Sonko dépendra du peuple Sénégalais. Nous avons porté autant de combat avec une croyance en la justice. Alors des gens ont dit cette candidature sera invalidé etc. alors on continue à se battre colle Khalifa et Karim mais nous ne laissera pas Macky écarter qui que ce soit. C’est lui tracer une boulevard. D’aucuns pensent que Yewwi est dans cette idée de calculs. D’autres le pensent mais c’est faux. C’est le peuple qui montre qu’il a compris que Macky veut un boulevard mais il se trompe. On nous parle de l’affaire Mame Mbaye Niang. Mais combien de fois Sonko a été menacé de mort sans que rien n’ait été fait. Pape Malick Ndour use d’un langage vulgaire. En le disant lui Pape Malick Ndour insulte sa femme, sa famille. C’est indécent ce qu’il dit. Une pays de la République. Tout de même c’est grave. On n’oublie qu’on veut refuser a l’opposition de le faire . Cette affaire Ige , Prodac existe depuis des année. Des gens agrippe juste sur un lapsus pour épiloguer et vouloir le disqualifier ce serait trop simple. Yewwi est solidaire et nos candidats ne seront pas sacrifie.

Vous croyez que Macky va se présenter pour le 3ieme mandat !

Tant qu’il n’a pas le courage s se prononcer je ne perdrai pas mon temps car il Tate le terrain. Vu les des derniers développements les gens ont vu que ce n’était pas dans leur intérêt aussi cœur la France et les Usa qui vont perdre autant d’intérêt. Et ils savent que le Sénégal basculer dans la violence n’arrangera pas les choses. Donc il faut se préparer à autre choses surtout pour l’opposition. Il nous faut un jeu limpide et ne plus perdre de tous sur cette question. Wade était la en 2012, il est un grand monsieur mais combattu. Wade n’est os Macky. Wade a mis des autorités indépendante pour les élections mais Macky la toujours refusés. Wade en 2007 ce sont des élections que ses gens ont perdu mais acceptés. C’est un grand démocrate. Wade n’a pas retenu le ficher électoral falsifié et pourtant c’est dans notre livre gagnant de Mankoo. Il faut faire face car tellement de choses…Un homme qui ne joue pas claire jeu et qui organise tout mais c’est fini. Qu’il trouve un cheval de Troie mais il faut être digne car se cacher derrière les forces de l’ordre aussi pour s’imposer c’est dommage. On aura plus de vie et d’énergie . On ne vaut pas mieux pour nos ancêtres. Que dans chaque famille aussi que les gens se battent. Mais vivre aussi dans le mensonge n’a aucun intérêt et ces gens qui vont perdre la vie aussi cela vaut la peine afin qu’il quitte le pouvoir.

MOMAR CISSÉ