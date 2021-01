Relâchement dans la lutte contre la Covid à Ziguinchor: Le conseiller municipal Alassane Sarr tape sur la table

Au moment où les autorités sanitaires et étatiques se mobilisent, sensibilisent pour trouver une parade à cette hyper-pandémie de Coronavirus, dans la Commune de Ziguinchor c’est un relâchement total. Conseiller municipal à Ziguinchor, Alassane Sarr a dénoncé les foires commerciales autorisées par la mairie de Ziguinchor, «On autorise des foires commerciales par-ci et par-là. Pourtant Mr le Maire lui-même a chopé très récemment cette maladie». Avant d’ajouter : «S’il est aisé de constater qu’à Ziguinchor les gens se préoccupent très peu du Coronavirus, le Gouverneur et ses collaborateurs, le District Sanitaire avec le Pr Diatta et ses collègues, la Presse locale n’ont pas baissé la garde pour ce qui est de la sensibilisation pour l’observance des mesures barrières. Il faut stopper ces organisateurs de foires en cette période de crise sanitaire ; car la manne financière tirée de ces marchés (dont la durée dépasse les 7 jours souvent autorisés) ne peut nullement compenser les décès qui découleraient de ces rassemblements de foules nombreuses». Avec sa casquette de Secrétaire général des volontaires pour l’émergence économique de Ziguinchor, il a appelé les autorités à avoir pitié «de ces pauvres populations qui seront inéluctablement les victimes mortelles de cette pandémie parce qu’elles n’auront pas accès aux CTE et mourront dans leurs domiciles.