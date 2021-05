Relance du transport ferroviaire : Le projet présenté au khalife générale des mourides

Les Grands trains du Sénégal vont desservir Touba et Thiès. Le projet, qui ambitionne de relancer le transport ferroviaire, a été présenté au Khalife général des mourides.

L’autoroute Ila Touba a fini de rapprocher la ville sainte de Dakar, la Capitale, avec un gain considérable en temps. Maintenant, c’est au tour de la région de Thiès de se rapprocher davantage de Touba. «Les Grands Trains du Sénégal (Gts-Sa), vont desservir l’axe Thiès-Touba. Il s’agit pour la société dirigée par M. Samba Ndiaye, de faciliter les déplacements des populations de la ville Sainte et des localités traversées par le train sur cet axe», lit-on dans un communiqué signé par la cellule de communication de Gts-Sa.

Ainsi, c’est l’économie de la région de Diourbel qui va bénéficier de la mise en circulation de ce train. «Le transport ferroviaire va contribuer à booster le commerce à Touba et permettre aux opérateurs économiques de transporter en toute sécurité leurs marchandises. Consi­déré comme le moyen de transport de masse le plus sûr, le train a un impact social positif lors du grand Magal. Ainsi, à chaque célébration, ils sont des milliers et des milliers à rallier la ville Sainte. Du fait de sa position géographique, Touba est une ville carrefour autour de laquelle beaucoup d’activités sont menées», précise le communiqué qui a sanctionné l’audience que le Khalife général des mourides a accordée à Samba Ndiaye.

Le Direc­teur général de la Gts-sa a présenté à Serigne Moun­ta­kha, à travers une plaquette, «l’ambitieux projet ferroviaire du chef de l’Etat pour Touba». L’audience a eu lieu ce dimanche dans la capitale du mouridisme à la résidence Khadim Rassoul.