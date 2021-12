Remaniement : Macky Sall va couper plusieurs têtes de ministres

Depuis l’annonce du retour du poste de premier ministre après les élections Locales qui se tiendront le 23 janvier 2022, le président Macky Sall et son futur chef de gouvernement vont sûrement procéder à un grand nettoyage au sein du prochain gouvernement. En tout cas plusieurs ministres ne reviendront pas à la table du conseil des ministres et les élections seront un moyen d’évaluation.

Le chef de l’Etat Macky Sall va sortir la machette juste après les Locales pour couper des têtes qui dérangent les populations et qui plombent son bilan et ses projets d’avenir en 2024. Ce qui est sûre, il n’a plus droit à l’erreur. Des lors il veut consacrer les derniers mois de son mandat à la réalisation de tous ses travaux.

Selon nos sources, le président s’attèle déjà à sa prochaine équipe gouvernementale. Le nom de son futur premier ministre déjà sur son bureau, ce sont les noms des ministres qui ne reviendront pas au gouvernement qui sont chuchotés dans les couloirs du palais. Leur bilan mitigé et leur comportement auront joué en leur défaveur. Et ces ministres nuls, on les compte à la pelle dans l’actuel gouvernement. Depuis 2019, ils ont accumulé des gaffes et leurs contre-performances sont visibles.

Sur les informations fournies par Xibaaru , beaucoup de noms figurent sur la liste dont le ministre Matar Ba qui doit se battre pour rester au gouvernement à condition d’obtenir la victoire des Lions à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2022 au Cameroun. En quand d’échec, il peut dire adieu au Gouvernement même s’il gagne les locales à Fatick. A part lui, il y’a aussi Abdoulaye Diouf, Mansour Faye, Abdou Karim Sall , le ministre Malick Sall , Alioune Ndoye, le ministre de la Pêche, Abdoulaye Diop et Néné Fatoumata Tall.