Remise de financements: Sénégal 2035 octroie 400 millions FCFA à des groupements de femmes

La cérémonie de remise de financements aux groupements de femmes de la coalition Sénégal 2035 a eu lieu le Samedi 09 Avril 2022. L’enveloppe porte sur un montant de 400 millions Fcfa pour accompagner les femmes de l’arrondissement de Dakar.

Promouvoir le financement des femmes, c’est favoriser des activités génératrices de revenus. La Coalition Sénégal 2035 et IMCEC s’engagent dans ce sens, en octroyant une enveloppe de 400 millions de francs CFA aux femmes. Coordonnatrice des financements de la Coalition Sénégal 2035, Bigué Sarr déclare : « Nous avons tenu l’initiative de relever le double défis de l’inclusion financière dans toutes les communes à hauteur de 100 milles francs CFA. »

A l’en croire, ils ont jugé utile de travailler pour l’accès aux financements pour la composante la plus vulnérable de leurs organisations et des systèmes économiques, à savoir les femmes. « C’est heureux que la banque IMCEC est parvenue à s’entendre avec nous à établir dans le cadre d’un modèle économique sur lequel nous avons discuté et bâti sur la réalité économique du Sénégal avec eux. Le premier financement qui est délivré est celui de 400 millions de francs CFA aux femmes de la Coalition Sénégal 2035. Nous lançons le processus de financement de l’ensemble des femmes de l’arrondissement Dakar qui a été subventionné par le ministre Mame Mbaye Niang.

Nous avons fait ce lancement avec succès pour promulguer le programme de PSE établi par le président de la République Macky Sall », a-t-elle ajouté. À l’en croire, l’un des objectifs est de faciliter l’accès au financement, de renforcer les capacités des femmes pour préserver les activités, les emplois et ne pas basculer dans la précarité sociale. « On va donner à 1000 femmes leur financement avec la banque IMCEC qui nous accompagne », souligne Mme Sarr.

DJANGA DIA