Rencontre avec Macky Sall : Barthélemy Dias répond à la polémique

Le maire de Dakar, Barthélemy Dias a profité de la cérémonie de clôture du Forum de l’économie sociale et solidaire pour remercier « personnellement » le président Macky Sall de sa participation symbolique. Le compagnon du leader de ‘’Taxawu Sénégal’’ assume son invitation adressée au chef de l’Etat.

A l’entame de sa communication, Barthélemy Dias a remercié le chef de l’Etat de sa présence lors de l’ouverture de la cérémonie du Forum sur l’économie sociale et solidaire. « Je voudrais d’abord remercier l’Etat du Sénégal pour son implication, sa participation et sa contribution à la réussite de ce 6e Forum mondial de l’économie sociale et solidaire. Vous me permettrez de remercier personnellement le Président Macky Sall.”

Lors de l’ouverture du Forum, le chef de l’Etat avait tenu des propos ‘’élogieux’’ à l’endroit du maire de Dakar. L’on avait également assisté à des accolades avec Khalifa Sall, un scénario qui n’avait pas manqué de susciter polémique du côté de l’opposition. Barthélémy Dias a répondu à ses acolytes à la fermeture du forum. ‘’Je voudrais dire que c’est moi, en tant que maire de la ville de Dakar, qui ai pris la responsabilité, en ma double qualité de député maire de la ville de Dakar, d’inviter officiellement le Président Macky Sall, à l’ouverture officielle de la cérémonie de ce 6e forum », précise-t-il.

L’édile, membre de Yewwi Askan Wi, a même affirmé que c’est la première fois qu’un chef d’Etat accepte de venir ouvrir et présider le forum mondial de l’économie sociale et solidaire. Selon lui, cela a une signification multiple. Le maire de la capitale dit avoir invité et interpellé le président de la République, pour qu’il soit le porte-voix de l’économie sociale et solidaire en Afrique et dans le monde. Il faut aussi rappeler que ce rapprochement et discours de courtoisie entre le pouvoir et l’opposition intervient dans un contexte politique où le président Macky Sall appelle au dialogue.

Des formations politiques, comme le Grand Parti de Malick Gackou, le PRP de Déthié Fall, la République des valeurs de Thierno Alassane Sall et la grande coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi ont refusé d’y participer.

MADA NDIAYE