Rencontre entre Aminata Mbengue Ndiaye, Khalifa Sall, Jean Baptiste Diouf et Dias: Allons-nous vers la naissance d’une nouvelle alliance?

Les retrouvailles se précisent. Les Échos du jour fait part d’une rencontre secrète entre la secrétaire générale par intérim du Parti socialiste (PS), Aminata Mbengue Ndiaye et le candidat malheureux à la Présidentielle du 24 mars dernier, Khalifa Sall. Celui-ci est venu en compagnie du maire de Dakar, Barthelemy Dias, et de l’édile de Grand-Dakar, Jean Baptiste Diouf, souffle la source.

En tout cas selon les informations, cette une rencontre discrète entre la secrétaire générale par intérim du Parti socialiste (PS), Aminata Mbengue Ndiaye et le candidat malheureux à la Présidentielle du 24 mars dernier, Khalifa Sall. Ce dernier, pour l’occasion, était accompagné de Jean Baptiste Diouf, le maire de Grand Dakar et de Barthélémy Dias. Cependant, a souligné le journal, on ne sait pas trop de quoi ils ont discuté exactement, mais, dit-on, les lignes ont bougé.

Un rapprochement entre les deux parties n’est pas à écarter, surtout après la débâcle électorale du mois dernier.