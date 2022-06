Renforcement des capacités en Afrique: Un Sénégalais aux commandes de la fondation

Le Conseil d’administration de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF) a nommé M. Mamadou Biteye comme nouveau Secrétaire exécutif.

Il succède au professeur Emmanuel Nnadozie, qui a pris sa retraite après avoir rempli deux mandats (8 ans) à la tête de la Fondation. M. Biteye apporte plus de 30 ans d’expérience de terrain en matière de renforcement des capacités sur le continent et dans le monde. Son expérience dans les secteurs privé et public, ainsi qu’au sein d’agences de développement international de premier plan, sera déterminante pour la réalisation du mandat de la Fondation, qui consiste à renforcer les capacités en Afrique, à une époque de transformation rapide dans le monde. Économiste agricole de formation, M. Bitèye possède une grande expertise dans le secteur du développement en Afrique.

Son expérience professionnelle comprend le leadership stratégique, l’élaboration et la mise en œuvre de programmes, l’analyse des politiques publiques, le plaidoyer et les campagnes, ainsi que le développement participatif communautaire. M. Biteye rejoint l’ACBF après avoir travaillé chez VISA, où il était Vice-président, responsable mondial de la croissance inclusive et, avant cela, responsable régional de l’impact social pour la région Europe centrale et orientale, Moyen-Orient et Afrique.

Dans le cadre de ces fonctions, il a travaillé avec des organisations à but non lucratif et des organisations gouvernementales pour donner vie à la vision d’impact social de VISA sur les marchés du monde entier. Dans le cadre de son précédent poste de directeur régional d’Oxfam pour l’Afrique de l’Ouest, M. Bitèye a co-conçu le programme de Microfinance innovant « Saving for Change », qui permet d’améliorer aujourd’hui la vie de plus de 700 000 femmes au Mali et au Sénégal. Il a également de l’expérience dans un domaine essentiel au mandat de l’ACBF, à savoir l’amélioration des processus politiques pour les institutions et les gouvernements africains. Chez Oxfam, il a joué un rôle clé dans l’élaboration de la Convention sur les armes légères et des directives régionales sur l’exploitation minière de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). L’ACBF travaille actuellement avec des agences dans toute l’Afrique pour renforcer la capacité des agriculteurs en vue d’améliorer leur efficacité.

La Fondation bénéficiera donc de l’expérience de M. Bitèye, qui a dirigé la conception et la mise en œuvre de l’initiative YieldWise de la Fondation Rockefeller et de ses partenaires visant à réduire de moitié les pertes après récolte au Kenya, en Tanzanie et au Nigeria.

Mada NDIAYE-Rewmi