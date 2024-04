Réouverture de Yavuz Sélim : La lettre adressée au Président Diomaye Faye

Cette décision s’appliquera à ce groupe scolaire d’excellence. La mesure apparaissait d’autant plus absurde, qu’aucun reproche n’a pu être fait à Yawuz Selim quant à la régularité de sa situation juridique et administrative.

Un drame social s’en est suivi pour les élèves, les parents d’élèves et les travailleurs. La fermeture perturbera le parcours éducatif de 3.500 élèves dans différents établissements scolaires disséminés à travers le Sénégal. Elle causera aussi des conséquences économiques et sociales désastreuses pour le personnel enseignant et d’appui. Un creuset d’excellence a été ainsi mis à genoux, après vingt ans d’intervention et de contribution dynamique à la construction du secteur éducatif sénégalais.