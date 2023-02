Respect de la parole donnée: Les politiques au banc des accusés

Le réseau des anciens jécistes d’Afrique-Sénégal a organisé un débat sur le thème: » Le respect de la parole donnée à l’épreuve de la démocratie et de la paix ». Occasion saisie par les conférenciers de regretter la banalisation de la parole donnée surtout chez les politiques. Le respect de la parole donnée reste une problématique en Afrique. C’est pourquoi, le réseau des anciens jécistes d’Afrique-Sénégal a tenu un débat sur ladite question.

Selon leur président Denis Ndour, le respect de la parole donnée est une question d’actualité qui invite à retourner aux valeurs. « »Il faut disséquer dans ses valeurs celles qui posent problème pour pouvoir les remettre sur la table pour que les jeunes générations puissent apprendre et s’en rendre compte que ces valeurs sont liées à des problèmes d’aujourd’hui que nous ne savons pas. Au Sénégal, on se rend compte que le respect de la parole donnée est banalisé et c’est parce qu’il y a une question d’ignorance en termes de profondeur sur le plan spirituel, temporel et historique. », regrette-t-il. Et de poursuivre: » Pour montrer la valeur de la politique et l’art de la cité, il faudrait que les populations puissent se rendre compte qu’on peut faire de la politique sans se dédire, se renier ou se mettre dans une situation de VAR parce tout simplement nous ne respectons pas la parole. Celle des politiques sont des promesses de développement, de lendemains meilleurs alors celui qui promet sait pertinemment qu’il ne sera pas capable de tenir sa promesse ».

De son avis, le message est de dire la vérité car ce n’est pas de la politique mais de la démagogie. « Nous dénonçons cette situation et invitons les citoyens à se rendre compte que ceux qui engagent en politique le font dans les règles de l’art ». Du côté de la religion catholique, Denis Ndour soutient qu’il est enseigné que la parole est sacrée, donc pour le chrétien il est impensable de se dédire encore moins d’y associer le nom de Dieu. « Le livre saint dit que Dieu ne doit pas être mêlé à des mensonges.

La Bible interdit de tenir des paroles qu’on ne va pas respecter », martèle-t-il. Venue prendre part à ce débat, la présidente du réseau Siggil jiguen, Safiatou Diop indique le respect de la parole donnée fait partie des valeurs africaines qu’on doit remettre en selle dans les habitudes. « Les femmes sont des vecteurs éducatrices et mères. Nous avons des difficultés de la société sur l’éthique et nous avons des problèmes car quelque part il y a ces valeurs qui sont foulées au pied.

L’Afrique compte sur la parole qui est là signature de l’individu et elle est sacrée. Si on n’arrive plus à respecter sa parole, étant chef et responsable quel que soit le niveau de responsabilité est un danger pour la vie. Et nos enfants risquent d’être élevés en ce sens avec la désacralisation », se désole-t-elle. Et d’ajouter: »Dans toutes les sociétés humaines, ce qui nous lie en pacte social c’est la parole. Si elle n’est plus fiable, nous ne pouvons plus réclamer de cette société africaine qui était basée sur la communauté avec une société civilisée. Il va falloir revenir sur cette valeur. Si la parole donnée n’est plus respectée, nous allons remettre en cause tout cela et nous allons tout perdre ». Elle se dit indignée de noter le reniement des politiques qui est regrettable. « Le fait de dire que la promesse n’engage que ceux qui y croient est extrêmement grave », martèle- t-elle.