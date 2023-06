Restriction de Internet au Sénégal: Les autorités rétablissent l’accès aux données mobiles

Depuis les violentes émeutes provoquées par la condamnation de l’opposant sénégalais Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, le chef de l’Etat n’a toujours pas réagi.

« L’Etat est debout et continuera de maintenir l’ordre tout en étant ouvert au dialogue. Le Président a appelé à un dialogue (sic) et nous devons nous retrouver, parler du Sénégal, mais dans le cadre du respect des lois et règlements qui régissent notre pays », poursuit le Premier ministre Amadou Bâ.

Les entreprises sénégalaises, en particulier celles qui dépendent largement de l’internet mobile pour leurs opérations, ont été durement touchées par les restrictions. La communication avec les clients et les fournisseurs a été entravée, ce qui a entraîné des retards dans les transactions commerciales et des difficultés dans la gestion des activités quotidiennes.