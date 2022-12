Retard dans la délivrance de papiers administratifs : Les éclairages du 1er adjoint au maire d’Orkadiere

Le premier adjoint au maire de Orkadiere, Mamadou Issa Niang répond à Dorah Ba, responsable politique de l’Apr Guanguel Soule dans le Fouta. Ce dernier avait fustigé le retard dans la délivrance des extraits de naissance et de certificat de résidence. Mamadou Issa Niang bat en brèche ces allégations et donne sa version des faits. Selon lui, les extraits de naissance sont réglés le plus vite possible. « Mais il faut une organisation car pour certaines communes, les extraits voyagent pour avoir une signature. Mais dans notre commune, nous donnons des heures de dépôt et de retrait. On dépose de 8h à 11h et les signatures se font à partir de midi et à 13h, le demandeur a son extrait de naissance. Mais s’il ne peut pas patienter, il sera obligé de revenir. Et cela n’est pas de notre faute », tient-il à préciser. Il indique qu’après les élections, il ya eu des perturbations dans l’enregistrement de l’Etat civil les obligeant à changer de démarches. » Nous savons que l’état civil est extrêmement important pour la mairie », dit-il. Mamadou Issa Niang fait savoir que les agents de l’état civil de leur commune sont très motivés dans leur travail. « Orkadiere est un grand centre d’état civil et nous en sommes conscients et faisons de notre mieux pour soulager les populations de notre commune », conclut-il.

Articles similaires