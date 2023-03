Retour de Karim Wade: Le faucon aux commandes

Me Abdoulaye Wade l’avait traité de tous les noms d’oiseaux avant de l’accuser d’être son ennemi qui façonnait la vision de Macky Sall à son égard. Mahmoud Saleh est considéré comme le Monsieur qui fait le sale boulot dans l’entourage de Macky Sall. Il est encore celui-là qui avait inspiré à Macky Sall, la « lutte contre l’enrichissement illicite » et la « renaissance de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) ». Aujourd’hui, c’est lui qui est à la manœuvre du deal entre Macky Sall et son prédécesseur, Abdoulaye Wade pour le « retour de Karim Wade ».

On l’avait considéré comme étant cuit lorsque, suite au dernier remaniement ministériel, il avait été démis de ses fonctions de ministre d’Etat, Directeur de cabinet du Président de la République Macky Sall pour être ravalé au simple rang d’Envoyé spécial du Chef de l’Etat. D’aucuns avaient estimé cela comme étant une véritable humiliation pour lui qui se voyait rétrogradé dans la hiérarchie du cabinet au sein du Palais de la République…

Mais, il a su renaître de ses cendres. Actuellement, c’est lui Mahmoud Saleh qui se trouve au-devant de la scène politique nationale. Il retourne en force aux côtés du Chef de l’Etat Macky Sall, et devient à nouveau celui qui dicte les règles au Palais. Il assiste à toutes les audiences politiques du Chef de l’Etat dont il a participé à ce qu’elles se réalisent. Mahmoud Saleh est redevenu incontournable au Palais de la République.

C’est lui qui manœuvre, place et déplace les pions. Tout le monde est d’accord que Mahmoud Saleh est un génie politique. Quand il ferme une porte, c’est pour en ouvrir une autre encore plus prometteuse. Mahmoud Saleh vient de clore le chapitre Idrissa Seck et s’apprête à faire revenir Karim Wade auprès de Macky Sall. Mahmoud Saleh poursuit une piste, et il ne la terminera que lorsqu’il aura atteint son but. Il est tenace. Le coup qui va mettre définitivement KO Idrissa Seck, porte sa marque.

Mahmoud Saleh pour maintenir sa stratégie qui est qui est de faire de Macky Sall candidat à un troisième mandat en 2024, veut s’assurer toutes les chances pour que ce dernier gagne lors de cette échéance. Et, il a plusieurs plans pour y parvenir. D’ailleurs, c’est dans le but de dérouler un de ses plans, qu’il avait conseillé à Macky Sall l’équation Karim Wade et cela depuis l’inauguration de Massalikoul Djinane.

Ancien militant trotskyste, Mahmoud Saleh a parfaitement retenu la leçon de cette idéologie qu’il fallait être un grand manœuvrier, un grand comploteur devant l’Eternel pour avoir les atouts de se défaire de ses adversaires. Et compte tenu de la configuration de l’échiquier politique national, Mahmoud Saleh est en train d’étudier la situation et de placer ses pions. Malheur à ceux qui se dressent face à lui dans le cadre. Et c’est cela qui est en train de perdre Idrissa Seck.

A cause de son jeu de yo-yo, Idrissa Seck a perdu tout crédit sur la scène politique nationale. Et Mahmoud Saleh ne fait que poser des actes visant à l’enfoncer définitivement du gouffre dans lequel il est en train de se plonger. Mahmoud Saleh, après avoir analysé les résultats des dernières élections locales ensuite législatives qui se sont déroulées, Mahmoud Saleh sait très bien qu’Idrissa Seck n’est plus un grand poids sur la scène politique nationale. Même à Thiès, son fief électoral, il ne peut plus y gagner.