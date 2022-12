Rétrospectives: Les 8 événements géologiques majeurs de 2022

Éruptions volcaniques, tremblements de terre (ou de Mars), glissements de terrain… Cette année 2022 a été riche en manifestations géologiques, parfois très impressionnantes. Petite rétrospective des huit événements les plus marquants. Chaque jour, une multitude de phénomènes géologiques se produisent à la surface du globe. Parmi eux, les éruptions et les séismes

1. Explosion du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai : l’une des plus violentes éruptions du siècle

Comment ne pas commencer avec l’impressionnante éruption volcanique qui a marqué le début de l’année 2022 ? Le 15 janvier dernier, l’imposant volcan sous-marin Hunga Tonga-Hunga Ha’apai explosait en effet sans crier gare. Et quelle explosion ! Le volcan, situé dans l’océan Pacifique au large des îles Tonga, bat en effet de nombreux records.

Son intensité de 5, voire 6, sur une échelle de 8, en fait déjà l’une des éruptions les plus violentes de ces dernières décennies. Outre un impressionnant panache de cendres de 57 km de haut, l’explosion du volcan a généré une vague de tsunami qui s’est propagée dans tous les océans du globe à une vitesse record qui a de prime abord intrigué les scientifiques. Il s’est avéré que cette vague, initialement haute de 90 mètres, a été entretenue par des ondes de gravité acoustiques produites lors de l’explosion. Le son de cette dernière s’est d’ailleurs fait entendre à plus de 2 000 km !

2. Un séisme de magnitude 7,6 au Mexique

La date du 19 septembre est décidément le triste présage de tremblement de terre pour les Mexicains. En 1985 et 2017, le pays avait déjà été frappé par des séismes particulièrement meurtriers en cette date précise. Les Mexicains auront renouvelé cette terrible expérience le 19 septembre dernier, avec un séisme de magnitude 7,6 qui a violemment secoué l’ouest du pays, dont la ville de Mexico où les habitants terminaient justement un exercice d’évacuation. Cette fois-ci, l’événement n’a heureusement fait que peu de dégâts et de victimes. Il aura cependant eu d’étonnantes répercutions plus au nord, dans le parc national de la Vallée de la Mort aux États-Unis, à 3 000 km de l’épicentre. Des scientifiques ont en effet observé une sorte de tsunami dans une grotte inondée de ce désert !

3. Les nuées ardentes du Semeru

Dans la famille des dates anniversaire tragiques, il y a également le 4 décembre. En 2021, le volcan Semeru, situé sur l’île de Java en Indonésie, entrait en éruption à cette date, produisant des nuées ardentes et des coulées de boue, ensevelissant les villages dispersés au pied du volcan et faisant des dizaines de morts. Rebelotte cette année, à la même date exactement. Les mesures de prévention prises depuis l’année dernière ont fort heureusement permis d’éviter de nouvelles victimes.

4. Des millions de Chinois confinés secoués par un violent séisme

Le 5 septembre, c’est le sud-ouest de la Chine qui était secoué par un violent tremblement de terre de magnitude 6,8. Des millions d’habitants de la province de Sichuan, alors confinés chez eux en raison de la politique du zéro-Covid appliquée dans le pays, avaient tremblé à l’idée de revivre la catastrophe de 2008 qui avait coûté la vie à près de 90 000 personnes. Cette fois-ci, plus de peur que de mal heureusement, grâce aux normes parasismiques appliquées depuis.

5. Séisme meurtrier en Afghanistan

Les Afghans de la province montagneuse de la Paktika auront cependant eu moins de chance, malgré la survenue d’un séisme de bien moindre ampleur. En juin, deux tremblements de terre de magnitude 5,9 et 4,5 ont en effet frappé la région, détruisant les fragiles habitations et ensevelissant de nombreuses personnes sous les décombres. Les secours avaient eu du mal à rejoindre cette région terriblement isolée. La tragédie montre l’importance de la qualité du bâti dans ces régions à fort risque sismique.

6. Le réveil du Mauna Loa, plus grand volcan du monde

Les éruptions sont continuelles sur Terre et il existe des milliers de volcans actifs. Mais, parmi eux, le Mauna Loa, sur l’île d’Hawaï est l’un des plus emblématiques. Il s’agit en effet du plus grand volcan du monde. S’il culmine à 4 169 mètres d’altitude, il ne s’agit là que de la partie visible du monstre. Le volcan s’enracine en effet sur le plancher océanique, loin sous la surface de l’eau. Sa hauteur totale atteint ainsi plus de 10 200 mètres et dépasse donc de loin le plus haut sommet terrestre, le mont Everest. Alors, son réveil fin novembre est forcément un petit événement. La dernière éruption datait en effet de 1984. Cette activité volcanique, qui ne présente pas de risque pour la population, est d’ailleurs plutôt spectaculaire : fontaines de laves et longues coulées étaient au rendez-vous.

7. Étonnante éruption fissurale en Islande

Parmi les éruptions volcaniques marquantes de cette année 2022, comment ne pas citer l’éruption fissurale du volcan Fagradalsfjall en Islande cet été ? L’île, habituée aux manifestations volcaniques du genre, a encore été le théâtre d’une spectaculaire éruption. En effet, la lave s’est épanchée le long d’une fissure de 300 mètres de long, avec un débit impressionnant. L’occasion de réaliser de magnifiques images et vidéos.

8. Un Big One… sur Mars

Pour ce dernier événement géologique, nous quittons la Terre pour aller… sur Mars ! Car oui, la Terre n’est pas la seule planète du Système solaire à connaître une activité géologique, même si elle est certainement, et de loin, la plus active. Installé depuis novembre 2018 à la surface de la Planète rouge, le sismomètre d’InSight a ainsi relevé de nombreux petits tremblements de « Mars ». Mais la surprise a été totale quand, le 4 mai dernier, l’instrument a détecté un séisme d’une ampleur encore jamais enregistrée pour la Planète rouge. D’une magnitude estimée à 4,7, cet événement est considéré comme le Big One martien. Les ondes générées ont permis de sonder la croûte martienne en profondeur et d’émettre de nouvelles hypothèses sur sa composition et son histoire.