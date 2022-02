Retrouvailles entre le PDS et l’APR: Dr Cheikh Dieng exclu toute possibilité

Depuis que le stade de Diamniadio porte le nom de Abdoulaye Wade, l’idée de retrouvailles entre Macky Sall et ses anciens frères du Parti démocratique Sénégalais (Pds) est agitée. Ce dimanche sur la RFM, Doudou Wade, a avoué le vent de rapprochement qui soufflait entre leur parti et le pouvoir. Une idée que ne partage pas Dr Cheikh Dieng.

« Les retrouvailles sont exclues entre le PDS, l’APR, le BBY et le Président Macky. Car la réunification que Me Wade voulait depuis 2013, Macky Sall a torpillé cette initiative. Donc on ne peut pas venir en 2022 pour vouloir tout forcer », a déclaré le secrétaire général national adjoint du Pds sur les ondes de la RFM. Le candidat malheureux ajoute que le PDS reste dans l’opposition et a un seul objectif, « contrôler l’assemblée nationale, imposer une cohabitation au président Macky Sall une cohabitation. »

Lors d’une marche organisée ce vendredi par les coalitions Wallu Sénégal, Défar Sa Gokh, Yewwi Askan Wi et “Reewum Ngoor”, Cheikh Dieng dénonce un hold-up au niveau de la mairie de ville de Pikine et une fraude électorale au niveau de la mairie Pikine-Nord.

Candidat à la mairie de ville de Pikine, Cheikh Dieng indique qu’il a apporté les preuves irréfutables du hold-up et de la fraude électorale. Il dit mettre la cour d’Appel devant ses responsabilités et menace d’investir les rues dans un avenir très proche.