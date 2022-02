Sacre du Sénégal : La coupe réunit pouvoir et opposition

Un fait inédit. Pouvoir et opposition ont rangé les « armes », le temps que ce pays chante et danse. Pouvoir et opposition se sont retrouvés à travers le sport.

Ce sont des images fortes que le Sénégal avait envie de voir. Le Sport unit les cœurs. A preuve, le pouvoir et l’opposition étaient dans un même espace pour « savourer » cette victoire des Lions. Les Lions du Sénégal auréolés de leur premier titre continental seront reçus au palais de la République ce mardi.

Ce sera en présence des leaders de la coalition « Yewwi Askan Wi ». Ils ont été invités par le Chef de l’Etat, Macky Sall, a annoncé Ousmane Sonko à travers sa page Facebook. « Depuis Porokhane où je me trouve actuellement pour une ziarra en prélude au Magal prévu ce 10 février, date qui coïncide avec celle de mon installation à la Mairie de Ziguinchor, je viens de recevoir un appel du doyen Habib Sy m’informant que le Président Macky Sall, par le biais du Ministre de l’Intérieur, nous a fait l’honneur de convier la Coalition Yewwi Askan Wi à l’accueil populaire des Lions champions d’Afrique 2021.

Je remercie vivement le président de la République pour cette invitation à laquelle répondront les Leaders de la coalition présents à Dakar et le félicite pour cette victoire qu’il a tant souhaitée et à laquelle il a beaucoup œuvré », a-t-il répondu. Une note bien saluée par des Sénégalais qui estiment l’heure à la concorde. Dès lors, à l’accueil des lions, à travers des images, c’est un Khalifa Sall, accompagné de Barthélémy Dias, nouveau maire de Dakar, Déthié Fall, entre autres, qui discutaient avec Macky Sall. Tout laissait présager qu’ils parlaient du match du Sénégal.

Une image forte et symbolique. « Il faut que les gens oublient les positions divergentes et quelles que soient les divergences du moment, il faut que les gens puissent se retrouver autour de l’essentiel. Les ambitions ne peuvent pas être au-dessus de cette nation », disent-ils. Autre moment fort, c’est Bougane Gueye de Gueum sa Bopp qui, avec son cortège, a rallié l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor.

MOMAR CISSE