Sadio Mané-Leroy Sané : Tuchel donne sa position

L’entraîneur du Bayern, Thomas Tuchel, a commenté pour la première fois l’affaire Sadio Mané-Leroy Sané. Le technicien allemand s’exprimait en conférence de presse, ce vendredi, à la veille du match contre Hoffenheim.

« Tout le monde fait une erreur. Il (Sadio Mané) l’a dit très clairement, ce qui est aussi une preuve qu’il est un homme modèle. La perfection n’existe pas. Je ne le connais que comme un professionnel de haut niveau », a d’abord dit le technicien allemand.



« Il (Sadio) n’a jamais été fautif et a toujours toute ma confiance. C’était trop, c’était contre le code de conduite du FC Bayern Munich. Mais il a présenté sincérement ses excuses et m’a pris comme avocat pour le défendre. Bien sûr, une limite a été franchie. Alors quand ça arrive, ça arrive. L’important, c’est voir comment on s’y prend ? Je n’avais pas besoin de preuves que nous avons une vie en équipe. Mais en finissant comme ça, ça a eu un effet purifiant. Je le sens à l’entraînement. »



« Je n’ai pas été témoin de l’incident car j’étais dans la salle des entraîneurs. J’ai parlé à toutes les personnes présentes dans la soirée et au cours de la journée de mercredi. Parce que cela nous concernait et qu’il s’agissait d’un incident flagrant, il était important que nous clarifiions la question. Nous l’avons fait hier matin. Nous ne sommes pas la première équipe à vivre cela et nous ne serons probablement pas les derniers. La façon dont les joueurs et surtout les personnes impliquées ont géré cela a eu un effet salvateur. Oui, c’est réglé. Il a écopé d’une suspension de match et d’une amende. »