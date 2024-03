Saint Louis: Boubacar Camara vise l’équilibre dans les accords de pêche

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En déplacement dans la ville de Saint-Louis ce samedi, le candidat de la Coalition «Kamah 2024» est largement revenu sur les difficultés qui minent le secteur de la pêche. Et, pour y remédier, Boubacar Camara préconise, entre autres solutions, la révision des accords de pêche qu’il promet de rendre plus équilibrés. «Et c’est ce que nous allons changer avec notre programme qui permettra de structurer des financements pour signer des accords de

pêche équilibrés pour avoir les infrastructures qu’il faut, former les pêcheurs pour leur permettre de vivre de leur métier», a dit l’ancien directeur général de la Douane.

Publicités

Boubacar Camara s’est également engagé à former les pêcheurs de Saint Louis, pour leur permettre de vivre de leur métier. Le candidat de «Kamah 2024» a également déploré le déficit de poli- tiques infrastructurelles et de modernisation du secteur de la pêche à Saint-Louis. «Il n’y a pas de politique infrastructurelle pour la pêche, pour mettre en place des quais de pêche et les financer. On ne sent pas une chaîne de froid pour conserver

le poisson. On ne sent pas une politique pour ramener certaines espèces de poissons», a encore expliqué Boubacar Camara qui regrette la faiblesse

du niveau de protection des ressources de la pêche.

Enfin, il a promis d’associer les acteurs de la pêche saint-louisiens aux conditions d’exploitation du gaz et du pétrole, une fois élu à la tête de ce pays.

S.D