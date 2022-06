Salon du développement à l’international: Pour une meilleure vente des Pme sénégalaises

L’Adepme, en partenariat avec l’Apix et l’Asepex, a tenu une conférence de presse, ce mercredi 15 juin 2022, en prélude de la première édition du Salon du Développement à l’International des PME qu’elle organise du 23 au 25 juin 2022, au Centre des expositions de Diamniadio, dans le cadre de l’achèvement du Programme de Développement du Tourisme et des Entreprises financé par la Banque mondiale pour promouvoir des champions sénégalais à l’international.

Pour sa première édition prévue du 23 au 25 juin 2022, le salon sera divisé en 4 villages où seront regroupés les exposants. Selon le directeur de l’Adepme, Idrissa Diabira, « quatre villages vont composer le Salon avec un village réservé aux Pme, un pour les structures d’accueil des entreprises et ministères, un pour le financement et le développement et un quatrième pour le conseil et services aux Pme ».

Plus de deux cents exposants et plus de mille cinq cent PME sont attendus à ce carrefour d’échanges entre professionnels sénégalais désirant exporter, rencontrer des partenaires techniques et financiers, s’informer des grandes tendances des marchés internationaux, rencontrer des experts internationaux. Plus d’une dizaine d’ateliers sont aussi prévus durant ce salon qui s’inscrit dans le cadre de l’achèvement du Programme de développement du tourisme et des entreprises (Pdte) et devrait réunir tout l’écosystème export et les Pme fabriquant des produits « made in Sénégal » exportables.

Sur l’organisation pratique de cette manifestation et son objectif, le directeur de l’Adepme a appris que «c’est une occasion pour faire découvrir le talent, le génie des Sénégalais, d’une centaine de Petites et Moyennes entreprises, d’exposer leurs produits et services, mais aussi de s’inspirer des parcours des champions ».

Le directeur général adjoint de l’Apix a rappelé que le Programme de développement du tourisme et des entreprises a été financé par la Banque mondiale et ambitionne de promouvoir des champions à l’international. « Déroulé depuis juillet 2017, il visait à créer les conditions d’accroissement de l’investissement, de renforcer le développement des entreprises et d’améliorer l’accès aux marchés d’exportation », a indiqué Mamadou Mamoudou Diallo.

Directeur général de l’Asepex, Malick Diop dira que le marché local est le premier à développer pour pouvoir exporter avec une haute valeur ajoutée. « C’est ce qui a été fait avec les Pme et structures locales formées sur les normes et standards internationaux », note-t-il, ajoutant qu’en décembre 2021, « nous avions quelque 2884 milliards de FCFA de recettes à l’exportation, et le Sénégal est à 42 % de niveau d’exportation à l’international ».

Le Salon du développement à l’international des PME sera clôturé par un dîner de gala pour marquer les 20 ans de l’Agence de développement et d’encadrement des Petites et Moyennes entreprises (Adepme). Il s’inscrit dans le Pse, notamment dans les orientations du Président Macky Sall, matérialisées dans la stratégie SN Export 2035, par laquelle le Sénégal ambitionne de multiplier par trois ses exportations, d’ici à 2035. Ce, en particulier, à la faveur des opportunités nées de la Zlecaf (Zone de libre-échange africaine), désormais en vigueur.

Rosita Mendy