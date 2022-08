Sangomar : Petrosen annonce une visite sur la plateforme

Pour s’enquérir de l’état d’avancement du développement du champ, une équipe de la Société des pétroles du Sénégal (Petrosen) «ira très prochainement visiter les plateformes pétrolières et gazières de Sangomar, qui se trouvent à 100 km des côtes sénégalaises», a annoncé le Directeur général de Petrosen Holding, Adama Diallo, lors d’une visite de chantier au Port autonome de Dakar.

Selon un communiqué, «le top management du groupe Petrosen, conduit par le Directeur général de Petrosen Holding, en compagnie des responsables de Woodside (opérateur du projet : Ndlr), s’est rendu sur les chantiers pour voir toute la chaîne logistique pétrolière en partance pour Sangomar pour constater l’effectivité du matériel sur place et l’état d’avancement des chantiers. Rassuré de l’état d’avancement des chantiers, M. Diallo a encouragé les équipes sur place, composées pour la plupart de jeunes sénégalais, et leur a rappelé les meilleures pratiques pour une bonne exploitation du pétrole et du gaz».

Une partie du matériel à destination du champ de Sangomar, dit-on, «est réalisée par des entreprises sénégalaises, ce qui prouve que le contenu local est devenu une réalité dans le secteur des hydrocarbures au Sénégal».

Le Sénégal, note le document, «est en plein dans l’ère de l’exploitation pétrolière et gazière et s’approche de jour en jour à produire son premier baril de pétrole et ses mètres cubes de gaz. Les responsables de Woodside ont assuré à plusieurs reprises que les travaux avancent correctement et le matériel à destination de Sangomar est bien stocké à la base logistique du Port de Dakar, notamment aux Môles 2 et 3».