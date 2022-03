Santé: Alzheimer , une pathologie qui évolue à bas bruit

La maladie d’Alzheimer est une pathologie qui évolue à bas bruit pendant près de 10 ans avant de pouvoir être diagnostiquée et prise en charge. Une équipe française a réussi à identifier des symptômes pouvant survenir plus de 15 ans avant que la maladie ne soit cliniquement visible.

La maladie d’Alzheimer concerne près d’un million de personnes en France. Elle touche particulièrement les personnes âgées : elle est très rare avant 65 ans et affecte près de 15 % des plus de 80 ans. La maladie d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative. Les cellules nerveuses dégénèrent lentement entraînant plusieurs symptômes d’apparition progressive. Le symptôme le plus connu de la maladie est la perte de mémoire. Mais ce n’est pas le seul : les patients ont également des troubles des fonctions exécutives et de l’orientation dans le temps et dans l’espace.

Aujourd’hui, cette maladie ne peut être ni guérie ni prévenue. La connaissance des premiers symptômes de la maladie d’Alzheimer est très parcellaire. Lorsqu’un patient est diagnostiqué, la maladie est trop souvent à ce stade déjà avancée. Une équipe française a publié les résultats d’une étude portant sur 80.000 patients dans la prestigieuse revue The Lancet. La moitié d’entre eux a développé une maladie d’Alzheimer tandis que l’autre moitié constitue un groupe témoin et n’a jamais développé de maladie neurodégénérative sur la période étudiée.

Les auteurs ont testé le lien entre l’apparition de la maladie et 123 facteurs de santé grâce à des analyses statistiques. Les résultats montrent une corrélation entre une liste de 10 pathologies et la survenue d’une maladie d’Alzheimer dans les 15 ans. La première de ces pathologies est la dépression, suivie par l’anxiété, l’exposition à un stress important, la perte d’audition, la constipation, la spondylarthrose cervicale, les pertes de mémoire, la fatigue, les chutes et les pertes de poids soudaines. Certaines de ces pathologies étaient déjà connues pour prédisposer les patients au développement de la maladie d’Alzheimer comme la dépression ou la perte d’audition. D’autres beaucoup moins, comme la spondylarthrose cervicale ou la constipation. Les auteurs précisent que leur étude ne met en évidence que des liens statistiques, qui ne constituent pas des preuves de cause à effet. Une étude approfondie des mécanismes sous-jacents demeure nécessaire. Par ailleurs, l’article cité ici ne permet pas de savoir si souffrir de dépression prédispose à la maladie d’Alzheimer ou si la dépression est un symptôme précoce de la maladie. Néanmoins, ce type d’informations demeure très utile pour mieux comprendre la maladie et tenter de la prévenir. Prochainement, les auteurs vont étendre leurs analyses à un nombre plus important de dossiers (26 millions !) et à d’autres pathologies dégénératives comme la maladie de Parkinson, la maladie de Charcot ou la sclérose en plaques.