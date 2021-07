Santé et Conseils-Tabaski : Comment consommer de la viande

Les musulmans du monde entier s’apprêtent à fêter la « Tabaski ». IL faut dire qu’a chaque Période de fête, la buffet est de la partie! On célèbre l’Aïd –El-id avec des plats copieux a base de viande de mouton. Pourtant, si elle est consommée sans modération, c’est notre sante qui risque d’en pâtir.

Dans tous les cas, on ne doit pas manger la viande de mouton plus de trois jours consécutifs. Et on doit préférer les grillades qu’aux fritures et autres formes de cuissons. On doit surtout manger beaucoup de salades et fruits pour ne pas stocker les graisses.