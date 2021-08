SANTE: Les vaccinés ont 14 fois moins de risque de décéder de la Covid-19

Les vaccins sont encore plus efficaces pour prévenir les formes graves de la Covid-19 , et donc les hospitalisations. Les personnes pleinement vaccinées ont 14 fois moins de risque d’être hospitalisées que celles qui ne le sont que partiellement, ou pas du tout. On dénombre moins d’une hospitalisation pour 100.000 habitants parmi les vaccinés, et pratiquement aucun décès.