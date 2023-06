SANTE:  Marie Khémesse Ngom Ndiaye élève des donneurs de sang au rang de chevalier dans l’Ordre national du mérite

La ministre de la Santé et de l’Action sociale, Marie Khémesse Ngom Ndiaye, a élevé 14 membres de l’Association nationale des donneurs bénévoles de sang (ANDOBES) au rang de chevalier dans l’Ordre national du mérite au regard de leur engagement pour la Nation, à travers des actions de communication et de sensibilisation pour le don du sang. ‘’Aujourd’hui, le président de la République, et à travers lui, la Nation entière vous honore.

La décoration dans l’Ordre du mérite de 14 membres de l’ANDOBES récompense donc des hommes et des femmes qui se sont particulièrement distingués par cet acte de haute portée humanitaire, en comptabilisant 94 à 137 dons de sang au bénéfice de la population’’, a souligné mardi le ministre de la Santé et de l’Action sociale’’, Dr Marie Khémess Ngom Ndiaye. S’exprimant dans le cadre de la journée internationale du don de sang, célébrée ce mercredi, elle a souligné que ‘’cette cérémonie de décoration à l’occasion du trentenaire de l’ANDOBES, au-delà de la reconnaissance du mérite, constitue un vecteur pour l’atteinte des normes de l’Organisation mondiale de la Santé en termes de don de sang’’.

Le directeur du Centre national de transfusion sanguine, Professeur Saliou Diop, relève qu’‘’il y a eu un progrès très important en 2018’’, année où 89.000 dons de sang avaient été enregistrés au Sénégal. ‘’Il y a une augmentation jusqu’en 2020, du fait de la pandémie de COVID 19 (…)’’, a-t-il indiqué. Il a déclaré que les 116.000 dons de sang enregistrés à travers le pays ne couvrent pas les besoins, estimés à 180.000, malgré l’organisation de collectes dans les régions. Il est donc nécessaire, déclare-t-il, de ‘’continuer à sensibiliser les populations et leur faciliter davantage le don de sang’’. Il précise que ‘’l’objectif est de construire des sites fixes pour se rapprocher davantage’’ des populations. ‘’Vous savez qu’il y a un poste de transfusion qui se trouve à Guédiawaye, au niveau de l’hôpital Roi Baudoin et nous venons de terminer un nouveau poste de transfusion qui se trouve à Rufisque’’, a-t-il informé.

Au nom des bénévoles décorés, Dr Kalidou Konté a exprimé ‘’son sentiment de fierté d’avoir été décoré et d’être aussi reconnu comme le meilleur donneur de sang’’ du pays. ‘’C’est en 1977 que j’ai commencé à donner du sang et actuellement, je ne peux plus donner mon sang à cause de mon âge. Je continue à sensibiliser les jeunes, pour qu’ils prennent la relève et sauvent des vies’’, a-t-il confié.

‘’Nous avons la chance que notre pays soit majoritairement jeune, presque 60% de la population n’a pas 35 ans. Donc, normalement, nous ne devrions pas avoir de problème de don de sang même si ce n’est que 5% de la population qui donnent du sang’’, a lancé le Dr. Konté.