Saudi Pro League : Sadio Mané, Édouard Mendy et Kalidou Koulibaly jouent ce vendredi

La 27ᵉ journée du championnat saoudien démarre ce vendredi 5 avril avec 4 rencontres dont 3 matchs auxquels les Lions seront attendus. Vainqueurs (8-0) d’Al-Abha lors de la précédente journée, Sadio Mané et ses coéquipiers chercheront à rester sur leur dynamique face au Damac FC. Al-Ahli et Al-Hilal essaieront d’enchaîner avec un nouveau succès.

Après avoir enchaîné avec deux succès de prestige (5-1, 25ᵉ j.) contre Al-Tai et (8-0, 26ᵉ j.) face au Abha, Al-Nassr (2ᵉ, 62 pts) de l’international sénégalais Sadio Mané va recevoir ce vendredi Damac FC (8ᵉ, 35 pts).

Auteur de son 10ᵉ but en championnat face au Abha, le leader de l’Équipe Nationale du Sénégal et coéquipiers chercheront de rester sur leur bonne série de victoires. Ils pourront compter sur l’actuelle meilleur buteur de Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo (29 buts). Lors des deux dernières sorties de l’équipe dirigée par Luís Castro, le quintuple Ballon d’Or a marqué 6 buts et a délivré une passe décisive.

Al-Hilal et Koulibaly visent leur 20ᵉ victoire consécutive en championnat

Leader avec 12 points d’écart sur son dauphin, Al-Hilal (1ᵉʳ, 74 pts) se déplace à Al-Khaleej (9ᵉ, 34 pts). Lors de la précédente journée, le capitaine des Lions et ses coéquipiers avaient glané leur 24ᵉ succès de la saison (3-0) face à Al-Okhdood, mais surtout leur 19ᵉ consécutif en Saudi Pro League. Ils feront tout cet après-midi pour glaner leur 20ᵉ victoire de suite dans l’élite du football saoudien.

L’autre rencontre à laquelle un Lion est attendu, c’est le match devant opposer Al-Wehda (12ᵉ, 30 pts) de l’international nigérian, Odion Ighalo à Al-Ahli (3ᵉ, 51 pts) du portier du Sénégal Édouard Mendy. Auteur d’une bonne lors du succès des siens contre Al-Ittihad (1-0, 26ᵉ j.), Édouard Mendy va tenter d’enregistrer un nouveau clean-sheet avec le club dirigé par l’Allemand Matthias Jaissle.