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Une tentative de viol survenue le 6 novembre dernier dans la forêt de Keur Massar – en marge des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ Dakar 2026) – a conduit les enquêteurs à découvrir une inattendue affaire connexe.

D’après le récit de L’Observateur, la victime, Yacine D., âgée de 16 ans, cherchait à regagner Tivaouane Peul après un concert lorsqu’elle a sollicité un conducteur de moto « Jakarta » nommé Sidy F. Au lieu de la mener à destination, ce dernier l’a entraînée dans la forêt pour tenter de l’agresser sexuellement. Elle a dû son salut aux agents des Eaux et Forêts qui, alertés par les cris de détresse de la jeune fille, ont accouru pour maîtriser l’agresseur avant qu’il ne prenne la fuite.

C’est lors de l’audition de la victime à la brigade de gendarmerie de la Zone franche qu’une seconde affaire a éclaté au grand jour, les enquêteurs remarquant la grossesse avancée de l’adolescente. Interrogée sur l’identité du père, Yacine D. a désigné son petit ami, Fallou S., un apprenti chauffeur de 26 ans. Interpellé et placé en garde à vue, ce dernier a rapidement reconnu la paternité, un fait également attesté par le carnet de santé de la jeune fille.

Au terme de la procédure judiciaire, complète le quotidien du Groupe futurs médias, les deux dossiers ont connu des issues bien distinctes.

D’un côté, l’agresseur présumé, Sidy F., a été placé sous mandat de dépôt pour tentative de viol. De l’autre, après plusieurs retours de parquet, le petit ami Fallou S. a été remis en liberté par le juge d’instruction, détaille la même source. Quant à la jeune Yacine D., elle a été confiée à la Direction générale de la Protection judiciaire et sociale pour bénéficier d’un accompagnement adapté et d’un suivi de sa grossesse jusqu’à son terme.