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Ce jeudi 19 novembre 2026, aux environs de 8 h 30, les éléments de la Brigade de recherches du poste de police de Yeumbeul-Sud ont interpellé trois individus pour détention et trafic de kush. L’opération s’inscrit dans la lutte contre le trafic de stupéfiants dans leur secteur de compétence. Les trois mis en cause ont décliné leur identité aux enquêteurs.

L. Faye, 41 ans, est natif de Pikine. Ferrailleur, il est domicilié à Yeumbeul.

O. Seck, 46 ans, est conducteur de profession. Il est également domicilié à Yeumbeul.

S. Amoussou, 48 ans, est peintre de profession. Il habite Yeumbeul-Sud, au quartier Afia 4. Les policiers le décrivent comme un dealer très connu dans le secteur pour ses activités illicites liées aux stupéfiants, notamment la drogue dure.

Tout est parti d’un renseignement reçu par les policiers de la Brigade de recherches, qu’ils ont soigneusement exploité avant d’agir. Ils ont ensuite effectué une descente musclée au domicile de S. Amoussou, à Afia 4. Sur place, les trois hommes ont été surpris en flagrant délit, en train de conditionner du kush.

La fouille des lieux a permis de découvrir quarante pièces de kush, ainsi qu’une petite quantité de la même drogue en vrac et un couteau de conditionnement.

Poursuivant leurs investigations, les enquêteurs ont également trouvé, sur le lieu de conditionnement, la somme de 6 000 francs CFA, composée de cinq billets de 1 000 francs CFA et de deux billets de 500 francs CFA. Ils y ont aussi découvert un téléphone portable.

Les trois individus ont alors été embarqués et conduits au poste de police.

Interrogés sommairement sur l’origine de la drogue, L. Faye, O. Seck et S. Amoussou ont tous reconnu en être les propriétaires. En revanche, ils ont refusé de communiquer sur sa provenance.

Pour les besoins de la procédure, la drogue, l’argent, le couteau de conditionnement et le téléphone portable ont été placés sous scellés. Le Procureur de la République, Saliou Dicko, a été avisé et une enquête a été ouverte.