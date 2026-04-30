Scandale ASER : Saïdou Kane réplique à Jean Michel Sène

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Les avocats de Saïdou Kane, directeur général de AEE Power EPC, diront à quoi tient le scandale ASER, ils iront aux origines des 37 milliards FCFA de commissions.

Le DG de l’ASER, Jean-Michel Sène, pointe un doigt accusateur sur des privés dont AEE Power et la banque Santander, coupables d’avoir encaissé des fonds sans réaliser les travaux Dimanche projet, il y a des raisons de s’attendre à un rebondissement dans l’affaire ASER. Les avocats de Saïdou Kane, patron de Aer Power EPC vont, en effet, faire face à la presse. Objectif ? Briser le silence sur ce qui lie Saïdou Kane et l’Espagnol José de Aer Power EPC, aller aux origines du scandale Asergate, dire comment les 37 milliards FCFA de commission ont été déboursés, par qui et pourquoi. Les conseils de Saïdou Kane jetteront de la lumière crue sur l’affaire Intermaq aussi. Une conférence de presse qui fait suite à celle du directeur général de l’ASER, Jean-Michel Sène.

L’Agence sénégalaise d’électrification rurale (Aser, bras de l’État sénégalais dans le projet), agence publique autonome, rattachée au ministère chargé de l’Énergie ayant pour principale mission de faciliter l’accès à l’électricité dans les zones rurales a été approchée par Saïdou Kane, directeur général d’Aee Power Sénégal pour procéder à l’électrification de plus de 928 villages. Le 23 février 2024, l’Aser signe un contrat, mais pas avec l’initiateur du projet, Saïdou Kane (qui a créé Aee Power Sénégal pour les besoins du projet). Le contrat est plutôt signé avec la société espagnole dénommée Aee Power EPC, comme précisé dans le contrat.

Les deux entreprises ont également signé un « engagement » tripartite avec l’Aser, le 25 novembre 2023, soit avant la signature du contrat numéro T0296/24-DK. Dans cet engagement, il est précisé qu’Aee Power EPC « donne mandat à son mandataire prestataire » sénégalais pour « l’acquisition des poteaux électriques en béton armé pour l’exécution du projet (avec 928 villages à électrifier) ».

Un coup de projecteur est donc attendu dans cette affaire ASER d’un contrat de 91 milliards FCFA pour l’électrification rurale souillé par des soupçons de surfacturation et de détournement de 37 milliards FCFA.

Le DG de l’ASER, Jean-Michel Sène, accuse des acteurs privés d’avoir encaissé des fonds sans réaliser les travaux, impliquant AEE Power et la banque Santander. Les avocats de l’homme d’affaire sénégalais vont apporter des éclaircissements techniques sur cette affaire. Qu’est-ce qui lie Saïdou Kane à l’Espagnol José de Aer Power EPC ? D’où est parti le scandale Asergate ? Comment les 37 milliards FCFA de commission ont été déboursés ? Par qui et pourquoi ? L’affaire Intermaq ? Autant de questions qui trouveront réponse dimanche 03 mai pour la manifestation de la vérité.

L’affaire ASER concerne une controverse portant sur un contrat de 91 milliards FCFA pour l’électrification rurale entaché de soupçons de surfacturation et de détournement de 37 milliards FCFA. Le DG de l’ASER, Jean-Michel Sène, accuse des acteurs privés d’avoir encaissé des fonds sans réaliser les travaux, impliquant AEE Power et la banque Santander.