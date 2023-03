Secteur bancaire américain: Biden va s’exprimer sur la crise

Les autorités américaines ont annoncé dimanche 12 mars une série de mesures pour rassurer particuliers et entreprises sur la solidité du système bancaire américain. Le président américain Joe Biden devrait s’exprimer lundi pour rassurer les Américains sur le système bancaire.

Joe Biden s’exprimera à 13h00 GMT à la Maison Blanche sur les turbulences qui agitent le secteur bancaire américain, et au-delà, toute la finance mondiale, a fait savoir la Maison Blanche. Le président américain parlera du « maintien d’un système bancaire résilient » et de la nécessité de « protéger la reprise économique historique des Etats-Unis », après la faillite et mise sous tutelle publique de la banque Silicon Valley Bank (SVB).

Les institutions économiques et politiques montaient au créneau en cette soirée de fin de week-end alors qu’au même moment, la bourse de Tokyo ouvrait lundi matin en nette baisse (-1,56% pour l’indice Nikkei), réaction directe à la secousse bancaire de l’autre côté du Pacifique, tandis que les bourses chinoises semblaient plus indécises.

Les autorités américaines veulent rassurer, vite, pour éviter la panique, après le naufrage brutal de trois banques depuis vendredi 10 mars : la banque californienne dite des starts-up, Silicon Valley Bank, la Signature Bank et la Silvergate Bank. Elles vont pour ce faire permettre l’accès à tous les dépôts de la Silicon Valley Bank et d’un autre établissement, Signature Bank, qui a été fermé d’office par le régulateur, à la surprise générale, selon un communiqué. Les épargnants de la SVB pourront donc avoir accès à leurs fonds, même au-delà des 250 000 dollars normalement garantis.

La Fed s’est également engagée dimanche soir à prêter les fonds nécessaires, à hauteur de 25 milliards de dollars, à d’autres banques qui en auraient besoin pour honorer les demandes de retraits de leurs clients.