Sécurité du Maire de DAKAR: Barthélémy Diaz s’en prend au Ministre de l’intérieur

Barthélémy Diaz, Maire de la Ville de Dakar en point de presse ce 8 novembre 2022 a d’abord dénoncé l’arrestation du Journaliste Pape Alé Niang. Ensuite, il revient sur sa sécurité personnelle et son travail de Maire pour considérer que le Ministre de l’Intérieur lui met des bâtons dans les roues.

Barthélémy Dias, actuel Maire de Dakar considère comme un abus de pouvoir de la part des gouvernants, et au-delà la personne de Pape Alé Niang, le fait que le journaliste soit arrêté pour les motifs avancés. Il soutient que c’est une entrave à la liberté de la presse et considère que «le Communiqué du ministre de l’intérieur est illégal» avant de le déchirer devant les journalistes.

‘’Parce que vous tous, vous avez vu la gravité des faits liés à ce que j’appelle le complot contre la démocratie. Aujourd’hui, lorsqu’une démocratie, des hauts placés dans la Gendarmerie font ce qui n’est pas normal, des hauts placés dans la magistrature complotent et font dire à des personnes ce qu’elles n’ont pas dit et ajoutent dans des PV ce qui n’était point nécessaire, tout ceci fait que malheureusement nous ne sommes plus dans une démocratie’’. Voilà un diagnostic sévère dressé hier par Barthélémy Dias sur la situation du pays. Par ailleurs, il considère alors que ‘’ la République sénégalaise est en danger’’. A l’en croire, les autorités l’empêchent de faire son travail de Maire.

« Ça fait neuf mois que les populations dakaroises m’ont choisi en tant que Maire de la ville de Dakar et la loi me permettant ainsi d’avoir des droits, des droits que les représentants de l’Etat central, en l’occurrence le Ministre de l’intérieur, font tout leur possible pour que je ne puisse pas exercer correctement » a-t-il martelé. Le premier fut de prendre la décision de nommer un Directeur de Cabinet et un Chef de Cabinet, étant donné que la loi stipule que dès qu’un Maire élu prend des décisions il revient au Préfet de les approuver afin qu’elle ait une valeur juridique et une valeur administrative. Le Préfet « a refusé que ce Dircab nominé ait un salaire et ç’en est le cas avec mon Chef de cabinet, également valable pour la plupart des membres de mon Cabinet et je peux en rajouter ceux que j’ai recrutés pour assurer ma sécurité. Puisque le Préfet de Dakar est un disciple du Ministre de l’intérieur, il a dit que je ne dois pas disposer d’une sécurité ».

Avant de rajouter : C’est inadmissible que l’Hôtel de ville où j’officie comme Maire n’ait pas de policiers, que le Préfet de Dakar refuse de me donner des agents de police préposés à ma sécurité »

Mamadou SOW (Stagiaire)