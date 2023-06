Sécurité Nationale : L’armée rappelle ses militaires libérés au terme de leur durée légale 

Après la gendarmerie nationale, c’est l’armée qui vient renforcer ses rangs. En effet, il s’agit des personnels militaires de la disponibilité, issus des contingents 2019/3, 2020/1, 2020/2, 2020/3 et 2021/1, libérés au terme de leur durée légale, qui sont rappelés à l’activité.

«A compter du 1er juillet 2023, les personnels militaires de la disponibilité, issus des contingents 2019/3, 2020/1, 2020/2, 2020/3 et 2021/1, libérés au terme de leur durée légale, sont rappelés à l’activité.

Le Chef d’Etat-major général des Armées et le Directeur des personnels militaires et de la Mobilisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision», mentionne le document signé par le ministre des Forces armées Me Sidiki Kaba.