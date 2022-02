Sédhiou: Dr Annette Seck NDIAYE anticipe avec les prises de contacts

La première femme, élue au conseil départementale de Sédhiou a été installé dans ses fonctions le 08 février passé sous la présence des autorités administratives, culturelles ainsi que tous ses sympathisants. Dr Annette Seck Ndiaye fut la tête de liste départementale de Sédhiou de la coalition Benno Bokk Yakaar, aux élections locales de janvier 2022.

La tête de liste départementale de Sédhiou de la coalition Benno Bokk Yakaar, Docteur Annette Seck Ndiaye, a remporté les élections dans ce département. La candidate de BBY, qui était en concurrence serrée avec ceux de la coalition Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal, est arrivée en tête dans les 14 communes du département de Sédhiou.

Docteur Annette Seck Ndiaye est la première femme élue dans le département de Sédhiou. Des résultats qu’elle a accueillis avec une grande fierté. « C’est à la fois avec beaucoup d’émotion et une grande fierté que j’ai appris les résultats qui me portent à la tête du Conseil départemental de Sédhiou », soutient-elle. ‘’Je remercie toutes les populations du département qui ont accordé leurs suffrages à la liste de la coalition BBY, en particulier les femmes qui se sont approprié de la plus belle manière ma candidature et ceux dans l’ensemble des communes, puisque la liste départementale de la coalition a gagné dans les 14 communes du département », ajoute-t-elle.

Au niveau du conseil départemental de Sédhiou, la directrice de la Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA) a effectué une prise de contact après sa passation de services, j’ai avec le personnel administratif et les nouveaux conseillers élus du Conseil Départemental de Sédhiou. En effet, c’est dans un environnement de synergie des compétences, de respect mutuel, de confiance, de travail sérieux qu’on arrivera à bâtir une réelle émergence de nos terroirs.

Je remercie vivement tous ceux et toutes celles qui ont pris part à cette rencontre et reste disponible et ouverte aux suggestions capables de transformer les rêves en réalités et d’impulser le développement durable et harmonieux de Sédhiou.