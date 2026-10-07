Sénégal : Entre rebond du commerce, hausse des services et repli des créations d’entreprises au 2e trimestre 2026 (UEMOA)

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Les derniers indicateurs de la Note de conjoncture économique régionale dans l’UEMOA (N° 72) de la Commission de l’UEMOA, publiée ce mois d’octobre 2026, dressent un tableau contrasté de l’activité économique au Sénégal. Entre la dynamisation du secteur tertiaire et le ralentissement des immatriculations d’entreprises, le paysage économique national évolue à plusieurs vitesses.

​Dans le secteur commercial, la reprise est au rendez-vous par rapport au début de l’année. « Au Sénégal, le chiffre d’affaires du commerce a rebondi de 5,7% au deuxième trimestre 2026, par rapport au trimestre précédent ». Cette trajectoire positive s’explique principalement par « les sous-branches « commerce de produits pharmaceutiques » (+10,5%), « commerce et réparation d’automobiles et de motocycles » (+9,9%), « commerce de gros » (+9,8%) et « commerce de produits pétroliers » (+9,2%), tandis que le « commerce de détail » a reculé de 7,0% ». Toutefois, l’analyse sur une période plus longue nuance ce redressement, puisque « en glissement annuel, l’indice s’est affiché en baisse de 2,3% ».

​Le secteur des services affiche pour sa part une dynamique soutenue sur la même période. « S’agissant des services, l’indice a crû de 6,7% au deuxième trimestre 2026, par rapport au trimestre précédent ». Cette croissance a été tirée par « les bonnes performances des branches « activités spécialisées, scientifiques et techniques » (+43,5%), « activités pour la santé humaine et l’action sociale » (+10,7%), « activités de services de soutien et de bureau » (+10,4%) et « transports » (+10,3%) ». Néanmoins, la progression globale a été « atténuée par les reculs observés dans les branches « enseignement » (-14,3%), « autres activités N.C.A » (-7,6%) et « hébergement et restauration » (-3,9%) ». En comparaison avec l’année précédente, la dynamique reste très favorable, avec un indice des services qui « est ressorti en hausse de 7,5% » en glissement annuel.

​Sur le plan de l’entrepreneuriat et du dynamisme des affaires, les données font ressortir une décélération des nouvelles immatriculations au cours du trimestre. « Le Sénégal a affiché une réduction de la création d’entreprises au deuxième trimestre 2026, avec 22 180 entreprises enregistrées, contre 24 449 au premier trimestre, soit une baisse de 9,3% ». Malgré ce repli conjoncturel par rapport aux trois premiers mois de l’année, le bilan reste positif en comparaison avec la même période de l’exercice précédent, l’activité de création d’entreprises s’établissant « en hausse de 12,7% » par rapport au deuxième trimestre 2025.