SENEGAL/FRANCE: Macky et Macron plaident pour le renforcement de la coopération

Le président Macky Sall était en déplacement ce début de semaine en France pour rendre visite à son homologue français. Le chef de l’État du Sénégal qui doit quitter la France ce mercredi a eu un déjeuner de travail avec Emmanuel Macron lors duquel, les deux dirigeants sont revenus entre autres sur la crise économique actuelle, la question du climat et l’intégration de l’Afrique au G20 pour un siège de membre permanent.

Les présidents Macky Sall et Emmanuel Macron comptent raffermir les liens d’amitié entre le Sénégal et la France et renforcer la coopération entre les deux pays. C’est ce qu’on peut retenir du voyage du président Macky Sall en France. Les deux dirigeants ont passé en revue plusieurs questions relatives à la coopération bilatérale entre le Sénégal et la France. En effet, la France qui a longtemps été un partenaire privilégié du Sénégal s’est engagée à soutenir l’Afrique pour l’octroi d’un siège de membre permanent au G20. Mais également les deux présidents ont discuté de la crise économique que traverse actuellement le monde.

Ainsi, cette crise qui a fini par créer une insécurité alimentaire avec des millions d’africains menacés de famine, a obligé les deux dirigeants à renforcer la coopération économique entre le Sénégal et la France. Mais ce n’est pas tout puisque Macky Sall et Emmanuel Macron se sont aussi penchés sur la question du réchauffement climatique qui inquiète actuellement le monde. Mais également la question de la géopolitique actuelle a été abordée par les deux dirigeants notamment la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Le Sénégal et la France ont longtemps eu des coopérations que ce soit économiques, militaires ou encore sur le plan infrastructurel. Les deux pays sont de « grands amis » depuis belles lurettes. C’est dans cette perspective d’ailleurs que la coopération bilatérale entre les deux pays va être renforcée. La France qui a actuellement d’énormes concurrents au Sénégal en matière de partenariat surtout économique ne compte pas laisser les autres pays lui ravir sa place de partenaire privilégié d’autant plus que le Sénégal va bientôt exploiter son pétrole et son gaz. C’est dire que le Sénégal est actuellement à la croisée des chemins et beaucoup de pays ne vont pas hésiter à nouer des relations de partenariat avec lui. Ainsi, La France qui considère le Sénégal comme sa « chasse gardée » est dans l’obligation de manifester davantage son soutien au pays de Macky Sall d’où le renforcement annoncé de la coopération bilatérale entre les deux pays.