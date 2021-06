Sénégal: Le fichier électoral , maudit ou bouc-émissaire ?

Le fichier électoral au Sénégal fait l’objet de toutes les suspicions possibles et imaginables.

De Diouf à maintenant, la classe politique de l’opposition et une bonne partie de la société civile ne cessent de critiquer le fichier, dans ses points faibles. Ainsi, la Société civile, réunie, hier, a, encore fait des recommandations sur ce même fichier. Alors qu’il y a de cela quelques jours, il finissait d’être audité par des experts avec un financement extérieur pour éviter toute influence sur le processus.

D’ailleurs, même en 2018, il avait aussi été audité cette fois-ci avec l’appui de l’Union européenne. Comme quoi, on n’en finit jamais avec le fichier électoral. C’est un dossier jamais classé. Quelles que soient les mesures prises, elles ne suffisent jamais à taire les critiques et à lever les suspicions. C’est à se demander si le fichier n’est pas maudit ou ne servirait-il pas simplement de bouc-émissaire à l’opposition de tous les régimes qui se sont succédé ces dernières années ?

Cette question est d’autant plus pertinente que ce sont souvent les anciens tenants du régime qui, une fois dans l’opposition, s’en prennent au fichier. Tout se passe comme si ces derniers savaient qu’il était possible de le piéger. Me Abdoulaye Wade disait, à ce propos, à la veille de la dernière présidentielle que si l’opposition va à l’élection, elle sera battue.

Pourtant, des membres respectés de la Société civile ont crié partout, que le ‘’fichier est fiable’’ et certains experts n’ont jamais manqué de dire qu’il n’est plus possible de tripatouiller des élections au Sénégal. N’empêche, il y a des indices graves qui ne cessent de pousser les observateurs et l’opinion à émettre des réserves sur la fiabilité du système électoral, partant du fichier.

En effet, pendant que tout le monde préparait tranquillement la présidentielle de 2019, des voix se sont levées pour dire, par exemple que leur camp allait gagner avec 58% au moins des voix. Et cela a été exactement le cas. Et ces voix venaient de la majorité. Ces types de déclarations, répétées de la part de hauts responsables, ont laissé penser qu’ils avaient des informations qui n’étaient pas à la portée de n’importe qui. C’est dire qu’il n’y jamais de fumée sans feu et que les suspicions entretenues ne sont pas forcément sans fondement même si le leader de l’opposition arrivé deuxième à la présidentielle et qui contestait l’élection, a aujourd’hui rallié le camp du pouvoir.

Donc, où l’opposition est paranoïaque, où il y a vraiment des soucis à se faire par rapport à ce fichier que l’on accuse de tous les péchés d’Israël.

En tout état de cause, la Société civile qui s’était réunie hier, sait que jamais, les Directions qui s’occupent du processus comme la Daf ne seront vraiment jamais autonomes à l’égard de la tutelle, conformément à leurs recommandations.

Il en est ainsi de beaucoup d’autres recommandations qui figurent d’ailleurs sur le dernier rapport d’audit et qui risquent tout simplement de ne pas être appliquées. Il urge alors de penser sérieusement à autonomiser la structure en charge de tout le processus électoral non pas en termes de contrôle mais surtout d’organe d’exécution.

Mieux que la Commission électorale nationale indépendante (Cena), il faudra aller vers la mise en place d’un Haut Conseil chargé des élections ou de quelque chose qui lui ressemble avec des prérogatives complètes sur tout le processus en amont et en aval.

Au regard des éternelles polémiques sur le fichier électoral, c’est la seule solution acceptable pour tous : décharger le ministère de l’Intérieur de sa tutelle sur le processus.

Assane Samb