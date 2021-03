Séries de manifestations: Après l’Université de Dakar le Tribunal De Pikine-Guédiawaye Saccagé

Après l’Université de Dakar, une partie du département de Guédiawaye, c’est à Pikine maintenant. Selon les informations reçues , c’est le tribunal de Pikine-Guédiawaye qui a été saccagé par des manifestants.

Avec la situations et la violences qui prennent du terrain , les choses dégénèrent de plus en plus avec de nombreuses altercations entre forces de l’ordre et les manifestants contre l’arrestation de Ousmane Sonko placé actuellement en garde à vue à la section de recherche.

Les pro-sonko sont se disent être déterminés à manifester malgré la présence des forces de l’ordre qui peinent à maitriser la foule.