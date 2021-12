Serigne Khassim Mbacké : »Doro Gaye fait dans le trafic d’influence »

Serigne Khassim Mbacké est en colère contre Doro Gaye. Le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul vient de décrire le Coordonnateur de la plateforme « Xippil Xool Lifi Macky Déf » sous les traits d’un frimeur doublé d’un trafiqueur d’influence. Suffisant pour qu’il invite le Président de la République Macky Sall, ses ministres et Directeurs Généraux à couper les ponts avec cette personne peu recommandable et véritable rat des casinos de Dakar: »Je fais cette sortie pour attirer l’attention de nos autorités sur le trafic d’influence de M.Doro Gaye. Voilà une personne qui travaille à la perte du régime du Président Macky par ce qu’il lui cherche des ennemis au quotidien. « Xippil Xool » qu’il a mis en place ne rime à rien », s’emporte le jeune Mbacké-Mbacké. Et Serigne Khassim Mbacké de continuer à tirer: »Doro squatte les casinos. Son argent est donc sale. Je regrette amèrement de l’avoir amené chez le Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. C’est un danger public. C’est une personne peu recommandable qui pense qu’avec l’argent on peut se permettre de tout. Le journaliste Pape Alé Niang avait raison sur toute la ligne lorsqu’il disait qu’il fréquente les hôtels et adore les jeux de fortune ». Nos dignes hommes de loi (Police, Gendarmerie, juges et magistrats, etc.) sont appelés à se méfier de cet homme ».

