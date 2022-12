Serigne Khassim Mbacké traque les saboteurs de Macky: »Ils seront tous dénichés et mis hors d’état de nuire… »

Serigne Khassim Mbacké ajoute son grain de sel sur débat politique. Le jeune marabout Mbacké-Mbacké demande des sanctions exemplaires à l’endroit des détourneurs de l’argent public et des saboteurs du Président de la République Macky Sall : »Je suis avec beaucoup d’intérêt l’évolution du débat politique au Sénégal. Ce qui se passe est vraiment déplorable. Des personnes promues profitent de la station pour pomper nos deniers publics. Toutes ceux qui sont impliqués dans le rapport de la Cour des comptes doivent être traqués et livrés à la justice. On doit sévir contre les coupables », a dit avec rage le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul. Serigne Khassim Mbacké, d’avertir : »Le Président Macky a sorti les gros moyens pour sauver le peuple durant la pandémie du Covid-19. Il est un homme soucieux du bien-être de nos populations. Malheureusement, des gens sans vergogne ont profité de cette situation sanitaire pour s’enrichir honteusement sur le dos des pauvres citoyens sénégalais. Qu’ils paient tous pour leur témérité ».

Interrogé sur le dossier Adji/ Sonko, le jeune guide religieux a laissé entendre : » Je laisse le soin à la justice de trancher. Le Président dz la République Macky Sall n’a rien à voir dans cette affaire. Qu’on l’épargne vraiment. Des soit-disant souteneurs du pouvoir flirtent,

aujourd’hui, avec l’opposition. Ces saboteurs seront tous dénichés et mis hors d’état de nuire. Ils sont à l’origine du mal-vivre qui frappe partout dans le pays »,fulmine Serigne Khassim Mbacké.