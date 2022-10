Serigne Maodo Sy Abdou craque et fond en larmes devant Sonko

La coalition Yewwi Askan Wi, dirigée par Khalifa Sall et Ousmane Sonko, a effectué hier son ziar à Tivaouane. Ils ont été ainsi reçus par Serigne Maodo Sy. Durant les échanges, le marabout a été pris par l’émotion. Il a ainsi témoigné sa reconnaissance à l’ancien maire de Dakar et à ses compagnons avant de craquer et fondre en larmes.

